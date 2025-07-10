Режиссер 'Сватов', который называл Зеленского 'фашистом', отправил на войну в Украину близкого родственника

Российский актер и режиссер сериала "Сваты" Эдуард Радзюкевич, известный своей откровенной поддержкой Путина, накануне 60-летия напомнил о себе заявлениями в духе кремлевской пропаганды. В недавнем интервью он сообщил, что праздновать юбилей не собирается – мол, не до громких вечеринок, ведь его племянник сейчас воюет против Украины в рамках так называемой "СВО".

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59-летний Радзюкевич, который когда-то работал вместе с Владимиром Зеленским в совместных проектах, сегодня называет президента Украины "убийцей" и "фашистом". Более того, сам режиссер признался, что уже давно мечтает отправиться на фронт, но пока ему мешает состояние здоровья. Однако это не помешало ему в интервью росмедиа похвастаться родственником, который "уже там", и в очередной раз выразить "болезненные" переживания за российских солдат.

"Я что-то подумал, сейчас все-таки "СВО". У меня племянник воюет, и поэтому я все свел к минимуму. Мы с женой сходим в ресторан вдвоем, посидим, поужинаем, и на этом все празднование закончится. Так что прекрасно проведем вдвоем время. Потому что сейчас время такое, что, мне кажется, не стоит этого делать, какие-то широкие празднования, гулянки. Когда все пройдет, закончится, тогда уже вспомним о широких юбилеях. Сейчас пока не стоит этого делать. Очень скромно, все по-домашнему", – заявил путинист.

Радзюкевич уже давно активно комментирует политические события в стиле кремлевских методичек. Его высказывания – это настоящий гимн пропаганде: Зеленский – фашист, Россия – форпост мира, санкции не страшны, а воевать против Украины – дело чести. Правда, сам режиссер на фронт пока не идет – здоровье не позволяет. Но, как сам уверяет, мысль такая его не отпускает: как только появится возможность – сразу побежит в "бой".

Когда-то Радзюкевич тесно работал с Владимиром Зеленским в телепроектах "Слава Богу, ты пришел!" и нескольких сериалах, таких как "Сваты". Говорит, что сначала президент Украины производил хорошее впечатление – был веселым, с чувством юмора. Но после полномасштабного вторжения РФ все в голове режиссера перевернулось: теперь Зеленский для него – убийца и главный враг. Самое смешное (или самое страшное?) – то, что Радзюкевич вспоминает съемки в Киеве с ностальгией: "Ни у одной стороны не было агрессии. На съемочной площадке все разговаривали на русском. В том числе Владимир Зеленский. А сейчас для меня он убийца и фашист. Враг".

Этот режиссер также не устает повторять, что санкции России не страшны. Мол, "народ, который вырос за железным занавесом, нагибать не получится". При этом не забывает заявлять о величии РФ, которое "впитал с молоком матери", и добавляет, что воспитывался в семье офицера-пограничника.

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