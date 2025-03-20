Рэпер OTOY, который начал сотрудничать с Минэкономики, одним словом ответил на упреки о политической карьере

Украинский рэпер OTOY, присоединившийся к независимой рабочей группе при Министерстве экономики, кратко прокомментировал предположение о возможной политической карьере. На вопрос об этом он ответил одним словом: "Никогда".

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Артист объяснил, что его привлечение к работе в Минэкономики связано с желанием развивать сферу трудоустройства в Украине. Он отметил в Instagram важность создания возможностей для украинцев работать, учиться и вести бизнес в своей стране, в частности в условиях войны.

OTOY объяснил свою мотивацию участия в инициативе. По его словам, трудоустройство, ведение бизнеса и образование в Украине – это не просто возможности, а необходимость, особенно в условиях войны.

"Работать, вести бизнес, учиться в Украине – необходимость. Ну, наверное, нет проще истины. Это о военном секторе, это о гражданском секторе. А какой самый большой челлендж в том всем? Соискателю работы – найти место, где он нужен по навыкам и знаниям. Подаватель работы – получить квалифицированный штат. Работает ли он сейчас? Если и так, то безумными усилиями обеих сторон. А еще образование. А еще поддержка бизнеса", – поделился артист.

По словам артиста, он присоединился к группе под руководством первой вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко, а также Татьяны Бережной и Александра Циборты. Главная цель инициативы Work In Ukraine – создание действенной платформы, которая поможет украинцам быстро находить работу, получать качественное образование и будет способствовать развитию бизнеса в условиях войны.

В комментариях OTOY сразу сравняли с депутатом. "Пошел в политику", – написали украинцев. Однако артист сразу ответил "нет".

Ранее OBOZ.UA писал, что рэпер OTOY сообщал о гибели еще одного брата на фронте: первый защищал "Азовсталь", второй служил в морской пехоте.

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