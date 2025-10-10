Редкий выход: принц Гарри и Меган Маркл вышли в свет в парных образах на фоне слухов о разводе. Фото

В последнее время на просторах сети появились предположения, что брак принца Гарри и Меган Маркл, которых в течение длительного времени не видели вместе на публичных мероприятиях, дал трещину. Супруги опровергли все подобные слухи, появившись в парных образах на гала-вечере по случаю Всемирного дня психического здоровья, организованного Project Healthy Minds, в Нью-Йорке.

Почти в течение всего мероприятия герцог и герцогиня Сассекские держались за руки, а время от времени обменивались нежными взглядами. Соответствующую информацию сообщили в издании People.

Меган Маркл вышла в свет в элегантном черном костюме от Armani. Она дополнила аутфит массивной золотой цепочкой, мерцающими серьгами и клатчем. Герцогиня Сассекская собрала волосы в хвостик, а в макияже отдала предпочтение нюдовым оттенкам.

В свою очередь принц Гарри тоже выбрал деловой лук. Младший сын Чарльза III одел черный классический костюм, который скомбинировал с галстуком и контрастной рубашкой.

Во время торжественного мероприятия супруги были отмечены наградой "Гуманитарные деятели года". В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл стали соучредителями фонда The Archewell Foundation, в рамках которого появился проект для поддержки родителей, чьи дети столкнулись с онлайн травлей, The Parents' Network.

Почему появились слухи о разводе герцога и герцогини Сассекских

Принц Гарри и Меган Маркл стали друг для друга очень сильной поддержкой после того, как в 2020 году приняли решение отказаться от королевских обязанностей и уехать из Великобритании. Они вместе устраивали свою новую жизнь в США, однако в последнее время общественность заподозрила, что их взгляды на будущее несколько расходятся.

Известно, что в середине сентября герцог Сассекский прибыл с тайным визитом в Лондон, где впервые за много лет лично пообщался с отцом, королем Чарльзом III. Принц Гарри не скрывал, что наслаждался временем, которое провел в родной стране. Более того, он отмечал, что становится "ближе" к идее перевезти туда детей.

"Я всегда любил Великобританию и всегда буду ее любить. Было приятно снова вспомнить о делах, которые меня увлекают. Я смог провести время с людьми, которых знаю уже очень давно. Трудно делать это, находясь далеко", – говорил герцог Сассекский.

Однако, похоже, Меган Маркл отнюдь не удовлетворяет перспектива покинуть комфортную жизнь в США. Она активно развивает свои бизнес проекты, и, как отмечают инсайдеры, не хочет возвращаться к "жестким ограничениям дворца".

"Если эти разногласия не удастся решить, в их окружении опасаются, что это может привести к бурным ссорам. Возможно, даже к разводу", – сказал источник.

