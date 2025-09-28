Чувствовал себя гостем, а не сыном: стало известно, как прошла тайная встреча принца Гарри с отцом Чарльзом III после роковой семейной ссоры

В середине сентября в Лондоне состоялась тайная встреча, которую ждали британские медиа и поклонники королевской семьи. Принц Гарри, который уже более четырех лет живет в Калифорнии, США, приехал в Великобританию для участия в благотворительных мероприятиях и впервые за 19 месяцев встретился со своим отцом, королем Чарльзом III.

Встреча длилась 53 минуты, но за это время стало понятно: несмотря на символические шаги навстречу, путь к примирению будет долгим. По данным издания The Sun, общение между членами королевской семьи состоялось в Кларенс-хаусе – частной резиденции монарха.

Около 17:22 Гарри прибыл туда на Land Rover, а уже в 18:14 покинул здание, направляясь на мероприятие, посвященное его "грамму непокоренных". Подробности встречи оставались тайной, но теперь появились первые инсайды.

Атмосфера встречи: официальность и сантименты

Как пишет источник, разговор носил "определенно официальный характер", и герцог Сассекский чувствовал себя скорее гостем, чем сыном. В то же время в разговоре хватало сентиментальных моментов: Гарри привез отцу в подарок семейную фотографию в рамке, а Чарльз подготовил сюрприз к 41-му дню рождения сына. Отец и сын обменялись поцелуями в щеку и сели за традиционное чаепитие.

Инсайдеры утверждают, что во время встречи были и "объятия и слезы". Гарри якобы растрогался, увидев отца после длительной паузы, а Чарльз не скрывал эмоций. Однако официальные представители обоих лагерей призвали не доверять слухам, подчеркивая, что многие "цитаты и детали являются выдумкой".

Острый семейный конфликт

Отношения Гарри с королевской семьей обострились еще в 2020 году, когда он и Меган Маркл оставили свои обязанности и переехали в США. Публикации мемуаров "Запасной" (Spare) и документального сериала Netflix лишь углубили пропасть. Особенно напряженными остаются отношения между Гарри и его братом, принцем Уильямом: на этот раз они даже не пересеклись.

Король Чарльз, по словам источника, остается верным позиции покойной Елизаветы II: в составе королевской семьи не может быть "полуоставшихся" членов. Поэтому возвращение Гарри к официальным обязанностям полностью исключено. Сам герцог, по словам его представителя, не стремится к этому: он хочет лишь поддерживать семейные отношения и продолжать свою меценатскую деятельность.

Реакция сторон

Представители принца назвали "чушью" спекуляции о том, что принц Гарри пытается подорвать отношения Уильяма с отцом. В то же время они подтвердили факт подарка – фотографии детей, но уточнили, что на ней нет самого Гарри и Меган.

"Мы предпочли бы, чтобы такие детали оставались частными, однако можем подтвердить: это была только фотография детей", – отметили в заявлении.

Принц Гарри также ответил на вопрос журналистов о состоянии здоровья короля, отметив: "С ним все прекрасно, спасибо". Также он успел посетить могилу своей бабушки, королевы Елизаветы II, и встретиться с давними друзьями.

Возможно ли примирение

В последние месяцы было несколько сигналов о том, что лед между сторонами начал таять. В мае Гарри дал интервью BBC, где впервые заговорил о желании примириться.

"Нет смысла постоянно ссориться. Жизнь коротка", – признался он тогда. В июле пресса также заметила встречу сотрудников Гарри с пресс-секретарем короля, что свидетельствовало о начале диалога.

Несмотря на все эти признаки, источники отмечают: до полного восстановления отношений еще далеко. Герцог Гарри продолжает жить в США, а его дети не видели дедушку с 2022 года. В королевской семье не готовы допустить "полуроли", а вражда между братьями остается открытым вопросом.

Как сообщал OBOZ.UA, в доме принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон царит молчаливое табу: имя Меган Маркл там фактически под запретом. Причина – глубокая обида, которую супруги испытывают из-за публичных заявлений принца Гарри.

