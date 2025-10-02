'Развод будет точно, но...' Юрий Никитин раскрыл, будет ли бороться за отношения с Олей Горбачевой после второго разрыва

Украинский продюсер Юрий Никитин откровенно признался, будет ли пытаться сохранить отношения с певицей Ольгой Горбачевой после второго развода. По его словам, они точно поставят точку в своем браке, но будет ли этот разрыв финальным, он не уверен.

Однако, как отметил продюсер, сейчас он не будет пытаться бороться за отношения с исполнительницей, ведь считает, что им нужно провести время отдельно друг от друга. Об этом Никитин сообщил в интервью Алине Доротюк.

"Развод будет точно, но я не знаю, финальный или нет. Я знаю уже давно: если любишь – отпусти. Не вопрос, какой у тебя семейный статус, а важно, в каких ты человеческих отношениях находишься с человеком. И мне кажется, что сейчас мы в лучших отношениях, чем в последний период, когда жили как пара", – поделился продюсер.

По словам Юрия Никитина, сейчас для него значительно важнее "эмоциональное и ресурсное состояние отношений" с Ольгой Горбачевой, чем тот факт, находятся они официально в браке или нет.

"Буду ли я как-то бороться? А как я буду бороться, что от меня зависит? Я как уважал, так и уважаю, как относился хорошо, так и отношусь. Просто я понимаю, что на какое-то время наши дороги расходятся. Это не хорошо и не плохо, просто такая ситуация", – рассказал Никитин.

Как отметил продюсер, решение расторгнуть брак они приняли взаимно, однако все же финальную точку поставила Ольга Горбачева. Никитин объяснил, что они устали от тех отношений, которые имели.

"Возможно, нам нужно время для перезагрузки. Третьих лиц в этой истории не было, это точно", – подытожил продюсер.

Что известно об отношениях Горбачевой и Никитина

Впервые продюсер и исполнительница официально узаконили свои отношения в 2007-м, однако уже через два года сообщили о разводе. Тогда Ольга Горбачева узнала, что Юрий Никитин изменил ей с женщиной, которая работала в его офисе. Как признавалась артистка, она испытывала невероятно сильную боль, ведь идеализировала партнера в своих глазах.

Тогда продюсер был не готов отпустить Горбачеву, поэтому всегда ставил ее и общих детей на первое место. В частности, по словам певицы, Никитин пытался становиться как можно ближе ко всем ее кавалерам, так что, как следствие, ни одному из них не удалось построить серьезных отношений. Исполнительница в конце концов простила продюсеру измену, а в 2016-м они снова сыграли свадьбу.

Однако в конце июля этого года Ольга Горбачева сообщила, что они во второй раз разводятся с Юрием Никитиным после 9 лет брака. Как поделилась артистка, они не живут вместе уже несколько месяцев, а решение о разрыве она приняла, ведь больше не имеет ресурса поддерживать этот роман.

В общем супруги готовились к разводу год, поскольку пытались сделать все возможное, чтобы на навредить двум дочерям: "Мы делаем все мягко и с уважением. Это ужасно для детей в любом случае. И это ответственность моя и моего мужа. Сейчас мне интересно наблюдать, как мы двое расцветаем".

