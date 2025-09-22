KAZKA намекнула, что на самом деле происходит между Ольгой Горбачевой и Юрием Никитиным, которые расторгли 9-летний брак

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сделала откровенное заявление об отношениях певицы Ольги Горбачевой и ее продюсера Юрия Никитина, которые недавно объявили о разводе после девяти лет брака. Хотя пара публично подтвердила, что ставит точку в истории любви, слова Зарицкой наталкивают на мысль, что их история еще может иметь неожиданное продолжение.

В коротком интервью для "Тур звездами" артистка поделилась, что Никитин очень активно включился в работу с группой KAZKA после разрыва с Горбачевой. По словам певицы, он как бы "погрузился в процесс" и стал главным двигателем для завершения нового альбома.

В то же время Зарицкая обратила внимание, что несмотря на официальный развод, между продюсером и его бывшей женой остаются теплые отношения.

"Юра слишком активно включился. Я вижу, что он начал много работать над нашей группой, – сказала Зарицкая. – А у них (Никитина и Горбачевой. – Ред.) хорошие отношения. Как я поняла и по его сториз видно, он постоянно говорит: моя Оля, моя Оля, моя Оля. Не знаю, что там на самом деле происходит. Однако, как показывает практика, они же уже расставались один раз... Знаете, Бог любит троицу! Возможно, скоро узнаем, что все хорошо. Поэтому это такое, Санта-Барбара, не будем туда лезть".

Что известно о разводе Горбачевой и Никитина

Украинская певица Ольга Горбачева летом сообщала, что разводится со своим мужем, продюсером Юрием Никитиным, после девяти лет брака. По словам артистки, фактический разрыв произошел еще восемь месяцев назад, и сейчас пара находится на завершающем этапе юридического процесса.

Исполнительница подчеркивала, что инициатором разрыва стала именно она. Причиной стало отсутствие "ресурса" продолжать отношения, а не измены, которые когда-то случались в их прошлом. Горбачева отметила, что стремится больше внимания уделять собственной карьере и воспитанию двух дочерей.

Супруги уже проходили через кризис в 2009 году, когда Никитин изменил жене. Тогда их брак распался после двух лет. Однако в 2016-м они снова поженились. Несмотря на все трудности, Горбачева называет Никитина отличным партнером и отцом, а их окончательное расставание пытается сделать "мягким и с уважением", чтобы не травмировать детей.

Во время прошлого расставания Никитин закрутил роман с другой женщиной, однако, по словам Горбачевой, всегда ставил ее и детей на первое место. В частности, продюсер пытался становиться как можно ближе ко всем кавалерам артистки, поэтому в результате ни один из них не построил серьезных отношений. Впоследствии Ольга Горбачева простила измену Никитина и согласилась снова стать его женой в 2016-м.

