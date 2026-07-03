"Ракета прилетела прямо к моим родителям". Народная артистка рассказала о страшной ночи, которая едва не унесла жизни ее родных

Народная артистка Украины Лариса Руснак, голосом которой на украинском языке говорят Джулия Робертс, Анджелина Джоли и Мерил Стрип, рассказала о страшном эпизоде, который пережила ее семья во время полномасштабной войны. По словам актрисы, российская ракета попала прямо возле дома ее родителей в Одесской области.

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Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA. Артистка говорит, что ее папа и мама чудом остались в живых.

Лариса Руснак вспомнила, что долгое время ее родному городу Подольску везло, и он избегал российских атак. Однако однажды ракета прилетела прямо в дом, где жили ее родители. "Знаете, долгое время нашему городу, можно сказать, везло: ракетных ударов не было. А потом однажды ракета прилетела... И именно к моим родителям. Удар пришелся прямо возле их дома. Квартира была разгромлена: вылетели окна, повсюду осколки. До сих пор не понимаю, как папа и мама остались живы", – рассказала актриса.

Руснак призналась, что ее родители чудом остались в живых, ведь во время взрыва они спали прямо у окна, в которое влетели осколки: "Самое страшное, что они спали именно у того окна, в которое влетели осколки. Это был первый и, кажется, единственный такой обстрел в нашем городе".

После пережитого семья решила перевезти пожилых родителей в Одессу. Актриса рассказала, что сейчас ее отцу 90 лет, маме – 84, у них проблемы со здоровьем, а после перенесенного удара у отца случился второй инсульт. "Сейчас родители уже не там. Брат забрал их в Одессу. Они болеют, уже сложно. Конечно, в Одессе тоже непросто. Но им там значительно спокойнее и удобнее, чем оставаться одними", – сказала Лариса Руснак.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезды эмоционально отреагировали на страшную ночь в столице и ракетные удары по жилым домам: "Киев в огне".

Полное интервью с Ларисой Руснак читайте на OBOZ.UA здесь.

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