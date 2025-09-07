'Это позор для нации': в Лондоне протестовали против выступлений Нетребко в Королевской опере

Несколько сотен человек собрались возле Королевской оперы в Лондоне, требуя отменить выступления российской певицы Анны Нетребко. Акция протеста состоялась 7 сентября, накануне ее участия в опере Джакомо Пуччини "Tosca".

Первый концерт Нетребко запланирован на 11 сентября, всего у нее должно состояться четыре выступления. Все билеты уже раскуплены, сообщил корреспондент Радио Свобода. По словам очевидцев, протестующие держали плакаты и скандировали лозунги в поддержку Украины.

Также, участники акции напомнили, что Нетребко в прошлом была доверенным лицом диктатора Путина и поддерживала сепаратистов на Донбассе.

"Будучи англичанином, я чувствую стыд за лицемерие Королевской Оперы, и за то, как они предали Украину. Это позор для британской нации. Меня это задевает очень сильно, потому что Анна близка к Путину, и вообще российским художникам позволяют выступать тем временем как украинские художники жертвуют жизнью", – сказал один из протестующих Стивен Лейси.

Среди тех, кто присоединился к протесту, была также искусствовед Ярослава Матвеенко. Она рассказала, что когда-то восхищалась творчеством Нетребко, но после ее позиции в отношении Кремля отношение изменилось: "Нетребко превратилась для меня в "Непотребко"... Для меня это что-то за пределами человечности".

Критика и реакции

Анна Нетребко не раз оказывалась в центре скандалов из-за своей публичной близости к Кремлю. В 2014 году она встречалась с одним из лидеров так называемой "Новороссии" Олегом Царевым и посещала оккупированный Донецк. Впоследствии, после начала полномасштабной войны в 2022 году, певица заявила, что выступает против войны, однако это не сняло с нее подозрения в сотрудничестве с российскими властями.

Несколько десятков художников, писателей и философов из разных стран ранее подписали открытое письмо с требованием отстранить Нетребко от участия в спектаклях в Лондоне. Поставил "Tosca" и дирижирует ею чешский маэстро Якуб Груша.

Другие случаи бойкота

Ранее сотрудничество с Нетребко разрывали Баварская государственная опера в Мюнхене и Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Там также аргументировали решение ее политическими связями и публичными заявлениями.

