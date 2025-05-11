Оперную певицу Анну Нетребко, которая была доверенным лицом Путина, объявили в розыск в родной России: что известно

Известной российской оперной певице Анне Нетребко, которая еще недавно была одной из любимиц Кремля и известной сторонницей диктатора Владимира Путина, теперь приходится иметь дело с собственным государством довольно унизительным способом – ее объявили в розыск. Причина – не политическая, а бытовая, впрочем, в нынешних реалиях российской системы правосудия выглядит как очередной этап падения когда-то обожаемой артистки.

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Как сообщают росмедиа, судебные приставы России приняли решение объявить Анну Нетребко в розыск как должника. Причиной стало ее упорное игнорирование решения суда, обязывающего впустить коммунальные службы в ее квартиру в Санкт-Петербурге – роскошное жилье на улице Союза Печатников, в историческом центре города.

Согласно официальной версии, в течение последних двух лет представители жилищной инспекции пытались попасть в квартиру для проверки возможной незаконной перепланировки. Суд в Санкт-Петербурге обязал певицу допустить инспекцию, однако это решение так и не было выполнено. В связи с этим Федеральная служба судебных приставов запустила розыск артистки как лица, уклоняющегося от исполнения судебного предписания.

Если ситуация не изменится, Нетребко придется платить штраф – 20 тысяч рублей за каждый месяц просрочки. При этом по российскому законодательству дальнейшее невыполнение судебного решения может иметь более серьезные последствия, включая арест имущества.

Однако саму Анну Нетребко, похоже, это мало беспокоит. С начала 2000-х она живет в Вене, где является гражданкой Австрии, и активно инвестирует в недвижимость в Европе и США. По имеющейся информации, певица также владеет апартаментами в Объединенных Арабских Эмиратах, а Россию последние годы посещает крайне редко.

Еще несколько лет назад Нетребко была звездой мировой оперы – выступала в "Метрополитен-опера", лондонском Ковент-Гардене, Ла Скала и Венской опере. Но ее открытая поддержка политики Кремля, в частности участие в предвыборной кампании Путина 2012 года, а также молчание после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, обернулись против нее.

После международного давления она сделала полшага назад – в одном из интервью осудила войну и попыталась дистанцироваться от российских властей. Однако в России это восприняли как "измену", а на Западе – как неискреннюю попытку сохранить карьеру. В результате Нетребко столкнулась с рядом отмененных концертов, бойкотами и официальными заявлениями музыкальных институтов о прекращении сотрудничества.

Несмотря на это, в 2025 году ее карьера якобы начала постепенно восстанавливаться. Она давала большое интервью немецким журналистам, где призналась, что до сих пор испытывает давление и сталкивается с трудностями в общении с публикой. "Я продолжаю петь, потому что не могу жить без сцены, но каждый выход на публику – это вызов", – сказала артистка. Она также якобы предостерегла от "культурной изоляции" артистов из-за политических взглядов и выразила надежду, что тренд отмены артистов сойдет на нет.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Евровидении 2025 обнаружили еще одного сторонника "русского мира". Представитель Австрии певец JJ оказался в центре скандала из-за своей симпатии к российской оперной певице Анне Нетребко.

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