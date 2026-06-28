Пропагандист Михалков выдал очередной бред о "дьяволе" в Украине: какими "сладкими" заявлениями режиссер "Бригады" угождает Кремлю

Российский режиссер Кремля Никита Михалков выступил с очередным пропагандистским заявлением о войне против Украины. Он заявил, что Россия якобы воюет "не с Украиной", а ведет "религиозную войну с дьяволом".

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Выступая на пропагандистском форуме, Михалков процитировал методичку главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россию "снова обманули", после чего заявил, что украинцев якобы "невозможно убедить", а война носит "религиозный" характер.

"Это серьезно. Сколько еще можно обманывать себя? Кто не понимает, что мы воюем не с Украиной? Мы ведем религиозную войну – с дьяволом, с бесовщиной. Этих людей невозможно убедить", – сказал он.

Пропагандист также повторил один из ключевых тезисов Кремля о том, что украинцев якобы десятилетиями "воспитывали" против России. И якобы именно поэтому украинцы "не понимают", что они и россияне – "один народ".

"Воспитаны два поколения людей, которые никогда добровольно не поймут, что мы один народ", – заявил режиссер.

В частности, Михалков в очередной раз обвинил Запад в якобы обмане России, упомянув Минские соглашения (которые сами же и нарушили), и заявил, что Москва больше не должна доверять международным договоренностям. Кроме того, он призвал россиян добровольно мобилизоваться, упрекнув тех, кто продолжает жить обычной жизнью.

Впрочем, подобные заявления давно стали привычными для режиссера. После начала полномасштабного вторжения он не впервые оправдывает агрессию России и продвигает кремлевскую пропаганду. В частности, Михалков называл украинский язык "катастрофой" для России, утверждая, что именно через него якобы распространяется "русофобия".

Странным также стало его заявление о символе российского вторжения – букве Z. Путинист заявил, что увидел этот знак в московском храме, после чего пришел к выводу, что буква якобы появилась там "по воле Бога" еще задолго до 2022 года. В соцсетях эти слова высмеяли, отметив, что подобные отметки являются обычной маркировкой, которую использовали строители.

Помимо информационной поддержки войны, Михалков открыто демонстрировал и практическую лояльность к российской армии. В 2023 году он передал оккупантам 700 экземпляров книги с фронтовыми стихами своего отца Сергея Михалкова, заявив, что эта поэзия якобы должна вдохновить военных РФ.

Также режиссер поддержал создание российского фильма об Анне Ярославне – дочери киевского князя Ярослава Мудрого. Проект вызвал критику из-за очередной попытки российской пропаганды присвоить украинскую историю и представить ее как часть российской.

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