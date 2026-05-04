Принцесса Евгения беременна третьим ребенком: как выглядят двое других внуков скандального Эндрю и что о пополнении думает король

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбанк ожидают рождения третьего ребенка. Малыш должен появиться на свет летом 2026 года, а король Чарльз III, по словам Букингемского дворца, "очень доволен" будущим пополнением.

Об этом сообщила принцесса в своем Instagram одной фотографией, а Букингемский дворец подтвердил. На опубликованном кадре двое сыновей Евгении стоят рядом и рассматривают распечатанный снимок УЗИ.

Кадр сделан сверху, поэтому лица детей не видно – Евгения традиционно избегает их публичной демонстрации. "Малыш Бруксбанк появится на свет в 2026 году!" – подписала она фото.

Речь идет о пятилетнем Августе и двухлетнем Эрнесте. Принцесса не впервые выбирает такую политику приватности: хотя она регулярно делится семейными моментами, однако кадров, где четко видно лица детей, практически нет. В то же время иногда в сети появляются фото от папарацци – в частности во время Платинового парада 5 июня 2022 года в Лондоне, когда Евгения держала на руках маленького Августа.

После публикации Евгении заявление распространил и Букингемский дворец. Там подтвердили, что принцесса и ее муж ожидают рождения третьего ребенка, который должен появиться летом 2026 года. В сообщении также отмечается, что их сыновья "очень рады, что к семье присоединится еще один братик или сестричка", так и не раскрыв пола.

"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбанк с большой радостью сообщают, что ждут рождения третьего ребенка, который должен появиться на свет этим летом. Август (5 лет) и Эрнест (2 года) также очень рады, что к их семье присоединится еще один братик или сестричка. Его Величество Король уже проинформирован об этом и очень доволен этой новостью", – говорится в заявлении дворца.

Реакция короля Чарльза III в этом случае особенно важна на фоне его сложных отношений с братом – принцем Эндрю, отцом Евгении. Несмотря на напряжение между ними, монарх поддерживает нормальные отношения с племянницами, что подтверждает его положительный ответ на новость о пополнении в семье.

Справка

Принцесса Евгения и Джек Бруксбанк поженились в 2018 году. Их первенец Август родился в 2021 году, а второй сын Эрнест – в 2023-м. Супруги живут между Великобританией и Португалией, совмещая семейную жизнь с работой: Евгения работает в артсфере, а ее муж – в бизнесе, связанном с гостеприимством и маркетингом.

Будущий ребенок станет пятой внуком для бывшего принца Эндрю. Она войдет в линию престолонаследия хоть и не будет иметь титула "Его/Ее Королевское Высочество".

Стоит отметить, что новость о пополнении прозвучала на фоне напряженных отношений между королем Чарльзом III и его братом, экс-принцом Эндрю. После громких скандалов вокруг Эндрю он был лишен королевских титулов и публичных обязанностей, а также фактически отстранен от официальной жизни монархии.

