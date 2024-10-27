Принц Уильям впервые за шесть лет публично заговорил о своем брате Гарри, который рассорился с семьей

После многолетних ссор британской королевской семьи с принцем Гарри, переехавшим в США и абстрагировавшимся от родственников, принц Уильям впервые публично заговорил о своем брате. В документально-социальном фильме о борьбе с бедностью он вспомнил ситуацию с детства, в которой также фигурировал его младший брат.

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Daily Mail утверждает, что принц Уильям назвал имя Гарри впервые за последние 6 лет, якобы в последний раз он что-то говорил о герцоге Сассекском еще в 2018 году, когда тот женился на американке Меган Маркл. В своем новом документальном фильме "Принц Уильям: Мы можем покончить с бездомностью" принц Уэльский вспомнил о младшем брате в контексте истории с детства, когда они вдвоем с мамой принцессой Дианой посетить благотворительную организацию The Passage, помогающую бездомным.

Тогда они впервые узнали о проблеме бездомности, а Леди Ди пыталась с детства научить сыновей относиться толерантно к таким людям. В то время принцу Уильяму было почти 11 лет, а Гарри – 8.

"Моя мама привела меня к The Passage; она взяла нас обоих с Гарри туда. Мне тогда было 11 лет, может, 10. Я никогда раньше не был в подобных местах и немного переживал, чего ожидать", – рассказал принц о своем первом "путешествии" к бездомным.

Он напомнил, что увиденное в организации не совпало с его ожиданиями. Принц Уильям считал, что все бездомные – грустные, ведь у них нет собственного дома, однако реальность оказалась совсем иной.

"Моя мама делала все, как всегда: успокаивала всех, смеялась и шутила со всеми. Я помню, что тогда я думал: "Ну, если у всех нет дома, они все будут очень грустны". Но было невероятно, насколько счастливым это была среда. Я помню, как мы хорошо разговаривали, играли в шахматы, общались, и именно тогда меня озарило, что есть другие люди, у которых нет такой жизни, как у тебя. Знаете, когда ты совсем маленький, ты просто думаешь, что жизнь – это то, что ты видишь перед собой, и ты даже не представляешь, что можешь заглянуть еще куда-то", – признался принц Уэльский.

Как сообщает источник, отношения между братьями стали напряженными еще в 2016 году после того, как принц Уильям обеспокоился скорым развитием любовных отношений принца Гарри с Меган Маркл. В 2020-м влюбленные, а к тому времени уже женатые, объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей.

С тех пор общение принца Гарри с членами королевской семьи сошло почти до нуля. В последний раз братьев увидели вместе в августе на поминальной службе своего дяди лорда Роберта Феллоуза. Но, как пишет источник, они не общались друг с другом.

Ранее OBOZ.UA писал, что принцесса Кейт Миддлтон пытается сгладить острые углы между мужем принцем Уильямом и его родным братом Гарри. Именно она поздравляла герцога Сассекского с днем рождения, ведь заметила, насколько сын короля Чарльза скучает по дому.

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