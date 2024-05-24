Объявлены победители премии YUNA 2024: 'Антитела' получили аж три статуэтки

Накануне в столичном Октябрьском дворце прошла Национальная музыкальная премия YUNA. Стало известно, кто получил почетное вознаграждение и стал триумфатором отечественной музыкальной индустрии.

Следует отметить, что премия охватывала релизы за период с января по декабрь 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал Культурная прачечная.

Больше всего статуэток досталось "Антитілам" – коллектив забрал три награды, в том числе и за "лучшую рок-группу". Открытием года стала певица-загадка Klavdia Petrivna. Лучшим исполнителем стал Артем Пивоваров, а награда за "лучший альбом" досталась Jamala за QIRIM. Тем временем, лучшей исполнительницей стала KOLA, обогнав в музыкальной гонке Dorofeeva и Jerry Heil.

Полный список победителей YUNA 2024:

Лучший альбом: Jamala – QIRIM

Лучший исполнитель: Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница: KOLA

Лучший дуэт/коллаборация: SHUMEI & ZLATA OGNEVICH – "Буревіями"

Лучший видеоклип: Антитіла – "Фортеця Бахмут"

Лучшая рок-группа: Антитіла

Открытие года: Klavdia Petrivna

Песня года: Антитіла – "Фортеця Бахмут"

Поп-группа: LATEXFAUNA

Благотворительный тур: Kozak System и Друга ріка

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