'Пользовались более дешевой рабочей силой': украинская актриса раскрыла правду о работе с россиянами в кино до большой войны

До начала кровавой войны россияне часто приезжали в Украину, чтобы снимать проекты на кинорынки обеих стран, а участие в таких лентах принимала, в частности, и звезда "Первых ласточек" Анастасия Пустовит. Как вспомнила актриса, граждане РФ имели специфический подход к созданию фильмов, ведь всегда выбирали самые дешевые локации, однако никогда не теряли возможности навязать отечественной аудитории свои идеи.

По словам знаменитости, россияне транслировали через кинокартины нужные им истории, что имело непосредственное влияние на украинское культурное пространство. Об этом она рассказала в интервью для hromadske.

"Россияне пользовались более дешевыми локациями, более дешевой рабочей силой. И рассказывали те истории, которые хотели. Российское влияние в культуре было колоссальное. И многим из нас, в частности мне, есть за что брать ответственность", – высказалась актриса.

Теперь Анастасия Пустовит поставила крест на съемках в российских проектах. Более того, во время работы за рубежом знаменитость всегда выдвигает одно условие – на площадке не должно быть граждан страны-агрессора.

"Они могут меня не утвердить, если им это не подходит. Но мне везло: у меня не было ни одного случая, когда кто-то реагировал агрессивно или задавал некорректные вопросы", – поделилась артистка.

