Получила 'второй шанс' на жизнь: как сейчас выглядит 'няня' Анастасия Заворотнюк и как сложилась судьба ее детей. Фото

В 2019 году у известной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк диагностировали агрессивную форму рака – глиобластому головного мозга, о чем рассказали ее врачи. Семья артистки упорно не озвучивает диагноз и скрывает новости о ее состоянии.

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Уже около 4 лет Заворотнюк не появляется на публике. Фанаты артистки только иногда узнают о "няне Вике" из соцсетей ее близких. OBOZREVATEL расскажет, как выглядит знаменитость и как сложилась судьба ее детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Болезнь Заворотнюк

Насколько серьезным является диагноз актрисы, почти никто не знает. Впрочем, она уже 4 года борется с недугом, хотя прогнозы врачей сначала были совсем неутешительны. Близкие и родные Заворотнюк не скрывают, что медики подарили ей второй шанс на жизнь.

Совсем недавно врач Юрий Покровский в комментарии журналистам объяснил, что продолжающаяся болезнь актрисы уже, вероятно, повредила важные участки центральной нервной системы, а она практически не подлежит восстановлению.

"Опухоль распространяется, затрагивает структуры мозга. Это говорит о серьезных проблемах с ЦНС . Все грустно и фатально, мы теряем человека. Вряд ли что-то поможет. Я думаю, что остался месяц, два максимум", – прокомментировал Покровский.

Как изменилась Заворотнюк

Допустить, как изменилась актриса, можно, взглянув на кадры из камер видеонаблюдения, где изображен автомобиль российского фигуриста, мужа актрисы Петра Чернышева. На пассажирском сиденье можно увидеть женщину, которой, вероятно, и есть "няня Вика".

Что известно о детях актрисы

У Заворотнюк есть трое детей: старшая дочь Анна, сын Майкл и Мила, которую звезда родила незадолго до болезни. Старших детей Заворотнюк родила от бывшего супруга, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. А маленькую Милу от фигуриста Петра Чернышева.

Анна Заворотнюк, называющая себя наполовину украинкой, не живет в России. Она часто навещает маму в Москве, но в другое время живет в Дубае. За 25 лет жизни она успела попробовать себя в роли кинозвезды, модели и блогерши.

Именно Анна чаще всего упоминает маму в публичном пространстве. Она уже более 8 лет живет с мужчиной, имя которого не называет. Все детство старшая дочь актрисы провела за границей в элитных учебных заведениях, так что в России фактически не жила.

Сын Заворотнюк по имени Майкл родился в 2000 году в Америке. Он не так активен в соцсетях, как сестра-блогерша, но страницы все же имеет. Майкл играет в музыкальной группе и часто делится своими достижениями в этой сфере. Его называют "копией" мамы.

Младшей дочери актрисы – Миле – уже скоро исполнится 5 лет. Она единственный ребенок Заворотнюк, которого старательно скрывают от СМИ. Кроме фотографий вскоре после рождения, ее больше нигде не видели. Уход за маленькой девочкой лег на плечи бабушки и отца.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна официально в третий раз стали родителями. Звездная пара усыновила мальчика, потерявшего семью во время полномасштабной войны, из детдома в Житомире.

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