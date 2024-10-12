Похудела на 15 кг. В чем секрет красоты Оксаны Билозир, которая в свои 67 выглядит 47-летней

Народная артистка Украины Оксана Билозир удивила поклонников своим внешним видом во время интервью журналистке Эмме Антонюк. Певица предстала перед камерами в белом платье длиной до колена, синем пиджаке и светлых босоножках на каблуке. Знаменитость выбрала яркий макияж с акцентными губами и сделала стильную прическу.

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На образ 67-летней Билозир обратили внимание зрители шоу "Це ніхто не буде дивитись". Комментаторы отметили, что артистка не выглядит на свой возраст. Ранее певица рассказала свой секрет красоты, в частности, как ей удалось похудеть на 15 кг.

Под видео на YouTube многие украинцы обратили внимание на внешний вид звезды:

"Ей 67, мой шок в шоке".

"Голые ноги, красный педикюр, госпожа Оксана серьезно подготовилась на свидание к Эмме".

"Красивая женщина. Очень был удивлен, узнав, что ей 67 лет. Реально выглядит на 47. Такая современная, харизматичная. Четенькая".

Дискуссия также продолжилась в Facebook – журналистка Юлия Лавришин опубликовала скриншот с Билозир и Антонюк, подписав: "Вот это да Оксана. Мне кажется, что даже Эмма офигела". Комментаторы поддержали мнение автора:

"Кажуть хлопці я сама, як та квіточка".

"67 лет?????????".

"Это Билозир?".

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA звезда раскрыла секреты своей молодости и красоты. Оказывается, Билозир придерживается здорового питания и мало ест. "Я вообще очень мало ем. Сейчас – только то, что полезно для моего организма. А если этого нет, не ем совсем. Вода тоже очень вкусная. Так за полгода похудела на 15 килограммов", – рассказывала артистка.

Кроме того, Оксана Билозир пытается проходить 10 тысяч шагов каждый день, а также обожает проводить время на природе: "Люблю, когда вокруг меня гармония, тишина, покой, красота природы. Для меня нет плохого времени года – все равно люблю и осень, и зиму. Могу подойти, обнять дерево – и долго так простоять. Или просто посидеть на него. Обожаю лежать на траве".

Полное интервью OBOZ.UA с Оксаной Билозир – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Оксана Билозир заговорила о грузе Повалий и Лорак, над которым украинцы не задумываются: "Страшно с этим жить".

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