'Почти все время в бреду'. Дочь звезды сериала 'Когда мы дома', борющейся за жизнь, рассказала о ее состоянии

Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига, сыгравшая десятки ролей в кино и на театральной сцене, находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщила это ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига в своем сообщении в Facebook.

Видео дня

OBOZ.UA связался с ближайшей родственницей Татьяны Шелиги, которая очень полюбилась зрителям по сериалам "Когда мы дома" и "Пять минут до метро". По словам Анастасии, резкое ухудшение здоровья актрисы произошло в конце апреля.

На своей странице в Facebook Анастасия Савицкая-Шелига оставила сообщение: "Мама, Татьяна Шелига, в очень тяжелом состоянии. Телефоном почти не пользуется".

В комментарии OBOZ.UA Анастасия объяснила, что написала такое сообщение, чтобы предоставить информацию многочисленным знакомым мамы, которые обеспокоены тем, что не могут с ней связаться: "Решила сообщить, потому что ей звонят подруги, друзья. А она в таком состоянии, что не имеет возможности ответить на телефонные звонки, не читает сообщений, не отвечает. Иногда звонки ее будят, а она не понимает, что происходит. Состояние у нее очень непростое. Она почти все время в бреду".

О том, что артистка имеет серьезные проблемы со здоровьем, стало известно в начале 2022 года. Актрисе срочно понадобилась очень дорогостоящая операция на сердце. Благодаря неравнодушным украинцам удалось собрать на лечение деньги.

В интервью OBOZ.UA актриса рассказывала: "Моя коллега Ольга Сумская бросила клич в соцсети. Переслала мои результаты исследований главе Института сердца Борису Тодурову. Он скомандовал: "Срочно везите ее к нам, потому что отсчет идет на часы". Как оказалось потом, у меня была закрыта сердечная аорта на 99%. Стоило неудачно чихнуть – и мы бы с вами сейчас не разговаривали. Операция прошла успешно. Мне вся Украина помогала собрать средства. Потом днями напролет писала слова благодарности тем, кого мы могли идентифицировать".

В том же 2022 году актриса перенесла еще одну операцию – уже на поясничном отделе позвоночника, которую бесплатно провел известный нейрохирург Антон Шкиряк.

Нынешнее ухудшение самочувствия актрисы, по словам ее дочери, произошло на Пасху: "Она взяла свой стульчик, на котором всегда отдыхала, преодолевая расстояния, и пошла потихоньку в храм. К ней подошел священник, они разговаривали. Она потом мне рассказывала – благословил ее, окропил священной водой. Позже в тот день мы у нее встретились – всегда приходим с дочками на праздник. Когда пошли домой, у нее начались ужасные боли в спине – именно в той области, где несколько лет назад была проведена операция. Она плакала, кричала... Через какие-то дни ее подруги принесли ходунки с колесами, она немного с этой помощью передвигалась. Но со временем все становилось хуже. Она уже могла только сидеть, начали очень отекать ноги. Какое-то время уже совсем не поднимается".

Анастасия скромно признается, что пока не нуждается в материальной помощи – мол, это не в ее характере. Все расходы пытается покрывать самостоятельно, хотя проживает с двумя дочерьми в съемной квартире, мужа нет. Ночует у матери, а днем с бабушкой поочередно остаются внучки. Анастасия рассказывает, что неоднократно обращалась к врачам, в том числе и к специалистам частных клиник – Татьяне Леонардовне оказывали медицинскую помощь. Дочь актрисы, по ее словам, также поддерживает постоянную связь с семейным врачом артистки.

Правда, есть одна немалая проблема, которую женщина пока не смогла решить: "Мама лежит на полу на матрасе, который я принесла из своей квартиры. Во-первых, я не могу ее поднять – она почти парализована. Однако если бы и смогла это сделать, то с дивана она может скатиться. Собственно, так уже случилось однажды, когда я была на работе. Потом, вероятно, пыталась подняться – и упала. Сейчас думаю о функциональной кровати для тяжелобольных и противопролежневом матрасе".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!