Почти лысый и без зуба: как футбольный журнал FourFourTwo 'облажался' с прогнозом относительно Дэвида Бекхэма

В далеком 1998 году футбольный журнал FourFourTwo попытался предположить, как будет выглядеть Дэвид Бекхэм, игравший тогда в клубе "Манчестер Юнайтед", спустя более 20 лет. На портретном изображении футболиста показали почти лысым и без зуба.

Однако фантазия редакторов была очень далека от реальности, а самого футболиста до сих пор называют секс-символом. О том, как "облажался" журнал, вспомнили в соцсети X, ранее называвшейся Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В 1998 году журнал FourFourTwo предсказал, что Дэвид Бекхэм будет выглядеть так в 2020 году. Достаточно близко", – с сарказмом отметил спортивный ресурс.

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На фото, которое было опубликовано более 25 лет назад, Бекхэм "позировал" без одного из передних зубов, бороды и волос над лбом. В 45 лет спортсмена представлять частично седым и без морщин.

Однако в свои 48 лет звезда футбола может похвастаться приличной прической, густой бородой и возмужавшим видом. Почему редакторы журнала предполагали, что один из самых известных футболистов мира не сможет позволить себе услуги стоматолога, неясно.

В комментариях пользователи сети решили, что спортсмен выглядит молодым из-за пластических операций и косметических процедур. В частности, комментаторы уверены, что Бекхэм сделал пересадку волос, поэтому облысение ему в ближайшее время не грозит.

Ранее OBOZREVATEL писал, что супруги Бекхемы впервые прокомментировали слухи об измене футболиста. В 2003 году его разоблачили на отношениях с помощницей.

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