Первый победитель 'Х-Фактора' Алексей Кузнецов назвал судью, который разочаровал: никогда не думал, что так быстро переобувается

Победитель первого сезона "Х-Фактора" на телеканале СТБ Алексей Кузнецов откровенно рассказал о своем отношении к судьям проекта после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Артист признался, что больше всего его поразила и разочаровала позиция рэпера Сереги (Сергея Пархоменко), который, по словам Кузнецова, резко переобулся.

В интервью OBOZ.UA певец вспомнил, что не питал иллюзий относительно Сергея Соседова, ведь, по его мнению, тот всегда воспринимал Украину лишь как место заработка. А вот поведение Сереги стало для него настоящим ударом.

"А вот кто меня действительно удивил – это Серега. Я никогда не думал, что он так быстро переобувается. Когда узнал – было очень странно и больно. Я считал, что он другой. А оказалось – из всех он тот самый джокер. В человеке, получается, ничего святого. Насчет Сергея Соседова... Если честно, меня это даже не удивило. У него всегда были такие взгляды. Украина для него была скорее местом заработка: где платили – туда и ехал. Здесь иллюзий у меня не было", – высказался Кузнецов.

Алексей также вспомнил о других судьях шоу. По его словам, после победы он еще некоторое время общался со своим тренером Елкой: "После моей победы мы еще какое-то время контактировали – тогда у нас были совместные проекты, она же и дальше работала на "Х-Факторе" несколько сезонов. Но после вторжения – нет, вообще. Я с ней не общаюсь. Знаю лишь то, что она осталась жить в России – и, собственно, все. Фактически мы не имели нормального контакта еще с 2014 года".

"С Игорем Кондратюком у нас нормальные, теплые отношения, – добавил исполнитель. – Мы давно не виделись, но когда пересекались – всегда могли нормально поговорить. Помню, где-то выступали – кажется, в Днепре – он был ведущим. Это было в 2014 или 2015 году. Потом еще как-то встретились в Киеве, быстро перекинулись несколькими словами: кто где, как живет. Мы не из тех друзей, которые звонят каждый день, но отношения у нас хорошие. Я знаю, что он в Киеве и очень поддерживает Украину. И если еще где-то пересечемся – буду рад".

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк отреагировал на заявление Сереги о "нацистах в Украине". Телеведущий остался шокирован оттачиванием российской методички бывшим коллегой: "Тут брутального Серегу брутально по*мело ФСБ, кажется. А может он чем-то сильно затянулся? Или просто моча в голову подошла. Блин, с кем приходилось работать!".

Подписчики шоумена поддержали его в комментариях. А одна из пользовательниц Facebook поинтересовалась у Игоря Кондратюка относительно его самочувствия, когда он работал в течение трех сезонов с Серегой и шести – с предательницей Оксаной Марченко и россиянином Сергеем Соседовым. "Вы думаете, они ходили по коридорам СТБ с флагом рашки, и обзывали меня нацистом? Они – трусы/совкодроч*ры. Соседову в 2014-м прилетело от команды "Х-Фактора", и он замолчал говорить что-то о политике, падлюка... Почему не был уволен сразу – вопрос не ко мне", – объяснил Игорь Кондратюк.

