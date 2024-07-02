Первый открытый гей в истории монархии. Что известно о кузене Елизаветы II

Лорд Ивар Маунтбаттен вошел в историю, когда открыто заявил о своей ориентации, став первым открытым геем королевской семьи. Кроме того, монарх даже сыграл однополую свадьбу, за которой наблюдала вся Великобритания.

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61-летний кузен покойной королевы Елизаветы II рос в традициях, а первый его брак был с женщиной, пишет HELLO. Что еще известно о лорде – читайте дальше.

Ранняя жизнь

Ивар – сын Джанет Мерседес Брайс и Дэвида Маунтбеттена, 3-го маркиза Милфорд-Хейвена. Он получил образование в школе Гордонстоуна в Шотландии, где учились король Чарльз и принц Филипп. Член королевской семьи также посещал колледж в Вермонте в США.

Связи с королевской семьей

Ивар – прапраправнук королевы Виктории, родственник Елизаветы II и принца Филиппа. Его отец Дэвид был крестником герцога Виндзорского, кумом на свадьбе королевы и принца Филиппа и наставником тогдашнего принца Чарльза.

Принцесса Маргарет и принц Эдвард присутствовали на первой свадьбе Ивара, и он является крестным отцом леди Луизы Виндзор – племянницы действующего короля.

Первый брак

Ивар женился на Пенни Томпсон в апреле 1994 года, и она знала, что ее муж – бисексуал. Пара прожила в браке 16 лет и разошлась в 2010 году. Тогда Ивар сказал The Daily Mail: "В конце концов, Пенни не чувствовала себя достаточно любимой, она хотела от мужчины больше, чем могла получить от меня. Учитывая мою ориентацию, я был очень удивлен, что она поначалу вышла за меня замуж. Возможно, она думала, что сможет изменить меня, но, в конце концов, поняла, что нет".

Дети

У Ивара с Пенни три дочери: Элла, Луиза и Аликс. Он тесно связан со всеми тремя и часто публично заявлял, насколько они поддерживают отца и его текущие отношения. Элла является крестной дочерью принца Эдварда, а Софи, герцогиня Эдинбургская, является крестной матерью Аликс.

История любви Джеймса и Ивара

Пара познакомилась в Вербье, Швейцария, в марте 2015 года, когда директор службы обслуживания салонов авиакомпании Джеймс принял Ивара за лыжного гида. Они пообщались, стали регулярно звонить по телефону друг другу и ходить на свидания. Прошло несколько недель, прежде чем лорд познакомил любимого со своей семьей.

Свадьба

В 2018 году Джеймс и Ивар поженились на церемонии в Девоне. Новоиспеченную семью поздравила его первая жена Пенни, которая поддерживала его во время развода. В Instagram Ивар написал: "Ну, наконец-то мы это сделали! Это был удивительный день, несмотря на ужасную британскую погоду".

Он продолжил: "Прежде всего огромная благодарность моим трем прекрасным девочкам за то, что они так понимали и поддерживали, без их поддержки этого бы никогда не произошло! И, наконец, огромное спасибо Джеймсу за то, что он просто идеален".

Создание истории

О своем опыте Ивар написал в The Independent. Он сказал: "То, что мировая пресса сразу обратила на меня внимание, провозгласив меня "первым геем-монархом", было достаточно тревожным. Реакция моих друзей и семьи меня очень волновала, и мне было интересно, не разрушится ли мой мир".

"Мои опасения, конечно, были беспочвенны. Абсолютно все меня поддержали, и вскоре стало понятно, что по схеме вещей ваша ориентация не имеет значения для других", – добавил Ивар.

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