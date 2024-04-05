Первый монарх более чем за 300 лет. Стала известна удивительная особенность принца Уильяма

Когда принц Уэльский, первый в очереди на престол, займет место отца, то он станет вторым монархом в истории Великобритании с интересной особенностью. Речь идет о росте наследника – Уильям получит статус самого высокого монарха (191 см) после короля Эдуарда, рост которого был 194 см.

Об этом сообщает HELLO. Для сравнения, Чарльз высотой 178 см, как и его бывшая жена, мать Уильяма и Гарри – покойная принцесса Диана. Рост Кейт Миддлтон равен 175 см.

Самым высоким английским монархом был Эдуард IV. В костюме и в доспехах у короля был рост примерно 2 метра. Эдуард правил почти 22 года с 1461 по 1483 год, с коротким перерывом в 1470 году, когда его свергли с власти на шесть месяцев.

Что касается самых низких монархов, то на первом месте была королева Виктория с ростом 152 см, а среди королей – Чарльз I (163 см).

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