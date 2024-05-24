Принц Уильям нарушил суровое королевское правило, которое всегда соблюдает Кейт Миддлтон

Принц Уэльский Уильям нарушил королевское правило, посетив пляж в Корнуолле. Во время визита он сказал, что отчаянно хотел поплавать, но так как исполнял официальные обязанности, вынужден был отказаться от идеи и пообщаться с подданными. Там его остановил маленький мальчик со сломанной рукой.

Школьник попросил герцога расписаться на его гипсе. Эта просьба может показаться невинной, но не для членов королевской семьи, пишет Mirror.

Виндзорам нельзя раздавать автографы. Считается, что их подписи могут скопировать и подделать, поэтому принцесса Кейт Миддлтон и король Чарльз III отказывают в этой просьбе фанатам.

Однако принц Уильям был один, поэтому тайком подписал гипс 9-летнего мальчика и сказал: "Никому не говори. Я не должен этого делать".

В прошлом году на выставке цветов в Челси Кейт рассказала, что ей не разрешили написать свое имя на некоторых рисунках, сделанных школьниками. Чарльз III также отвергал подобные просьбы, объясняя: "Извините, мне не позволяют этого делать".

Уильям встретился с представителями местных организаций, которые работают над повышением безопасности в море и по всей территории пляжа после того, как поговорил с детьми.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон нарушила королевскую традицию во время прохождения химиотерапии.

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