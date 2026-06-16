Парень из Ирака неожиданно стал звездой интернета из-за скандала с Ольгой Мартыновской: кто такой Мобин Насир, которого "подставил" СТБ

Скандал вокруг судьи шоу "МастерШеф" Ольги Мартыновской неожиданно сделал популярным гражданина Ирака Мобина Насира. Пользователи Threads, которые хотели обратиться к телеканалу СТБ из-за резонансного интервью кулинарной экспертки, массово отмечали аккаунт с коротким ником stb, однако он не принадлежит украинскому каналу.

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OBOZ.UA расскажет, как произошел этот казус и как отреагировал сам 20-летний парень. Настоящая страница СТБ в Threads имеет ник stbua, а аккаунт stb оказался профилем обычного парня из Ирака, не имеющего никакого отношения к украинскому телевидению. Из-за ошибки он получил тысячи упоминаний и сообщений от украинских пользователей.

Инцидент произошел после скандала вокруг Ольги Мартыновской. После ее интервью в сети начали распространяться призывы к телеканалу СТБ отреагировать на ее высказывания, а часть пользователей решила массово отмечать страницу ресурса в Threads.

Однако из-за схожести ников люди начали оставлять гневные комментарии не на официальном аккаунте канала, а у Мобина Насира. Парень сначала не понимал, почему его страницу внезапно атакуют украинские пользователи, и обратился к ним через переводчика.

"Привет. Я прошу украинский народ не упоминать мой аккаунт. Я не имею никакого отношения к тому, что происходит. Я обычный человек. Почему так много людей упоминают мой аккаунт? Это меня беспокоит", – написал он.

Позже пользователи объяснили Мобину, что произошла путаница с ником. После этого парень решил отнестись к ситуации с юмором. Он начал публиковать мемы о своей неожиданной популярности среди украинцев, в частности шутки о том, что он может стать новым героем романтического реалити-шоу "Холостяк", которое также выходит на СТБ.

На своей странице Мобин даже опубликовал промо "Холостяка", поздоровался с украинцами на арабском языке и писал посты на украинском с помощью переводчика. Пользователи Threads в шутку называли это "нелегальной украинизацией" и активно поддерживали парня.

Впоследствии юноша показал, что получил большое количество новых подписчиков и сообщений от украинцев. Он поблагодарил аудиторию за поддержку и заявил, что ему приятно отношение украинцев.

"Спасибо людям, которые подписались на меня в Instagram, я очень это ценю! Я действительно люблю Украину и украинский народ", – написал Мобин.

После шуток об участии в шоу "Холостяк" он также рассказал, что получил сообщения от украинских девушек, которые заинтересовались им.

"Мои дорогие украинские друзья, когда я пошутил и сказал, что я не женат, мне пришло много сообщений от одиноких девушек, которые тоже хотят отношений со мной. Это обман или тоже шутка? Они действительно очень красивые!" – написал он.

Несмотря на неожиданную популярность, Мобин Насир отметил, что хотел бы, чтобы ситуация постепенно исчезла. Он пояснил, что не стремился стать частью украинского скандала, а просто оказался в нем в силу стечения обстоятельств.

"Ну, я понимаю причину. Я хочу, чтобы люди поскорее забыли обо мне", – написал парень.

Стоит отметить, что Мобин Насир указывает в своем Instagram, что ему 20 лет. Он учится в Университете Сафва в Ираке и является студентом факультета компьютерной инженерии. В профиле он также отмечает, что проживает в Карбале, Ирак.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольша Мартыновская оправдалась за свое заявление об издевательствах над животными и объяснила, что сожалеет о том, что во время записи разговора не смогла подобрать правильные слова.

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