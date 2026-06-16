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Парень из Ирака неожиданно стал звездой интернета из-за скандала с Ольгой Мартыновской: кто такой Мобин Насир, которого "подставил" СТБ

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
2,2 т.
Парень из Ирака неожиданно стал звездой интернета из-за скандала с Ольгой Мартыновской
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Скандал вокруг судьи шоу "МастерШеф" Ольги Мартыновской неожиданно сделал популярным гражданина Ирака Мобина Насира. Пользователи Threads, которые хотели обратиться к телеканалу СТБ из-за резонансного интервью кулинарной экспертки, массово отмечали аккаунт с коротким ником stb, однако он не принадлежит украинскому каналу.

OBOZ.UA расскажет, как произошел этот казус и как отреагировал сам 20-летний парень. Настоящая страница СТБ в Threads имеет ник stbua, а аккаунт stb оказался профилем обычного парня из Ирака, не имеющего никакого отношения к украинскому телевидению. Из-за ошибки он получил тысячи упоминаний и сообщений от украинских пользователей.

Скандал вокруг Мартыновской неожиданно сделал популярным гражданина Ирака Мобина Насира

Инцидент произошел после скандала вокруг Ольги Мартыновской. После ее интервью в сети начали распространяться призывы к телеканалу СТБ отреагировать на ее высказывания, а часть пользователей решила массово отмечать страницу ресурса в Threads.

Инцидент произошел после скандала вокруг Ольги Мартыновской

Однако из-за схожести ников люди начали оставлять гневные комментарии не на официальном аккаунте канала, а у Мобина Насира. Парень сначала не понимал, почему его страницу внезапно атакуют украинские пользователи, и обратился к ним через переводчика.

"Привет. Я прошу украинский народ не упоминать мой аккаунт. Я не имею никакого отношения к тому, что происходит. Я обычный человек. Почему так много людей упоминают мой аккаунт? Это меня беспокоит", – написал он.

Парень сначала не понимал, почему его страницу внезапно атаковали украинские пользователи

Позже пользователи объяснили Мобину, что произошла путаница с ником. После этого парень решил отнестись к ситуации с юмором. Он начал публиковать мемы о своей неожиданной популярности среди украинцев, в частности шутки о том, что он может стать новым героем романтического реалити-шоу "Холостяк", которое также выходит на СТБ.

Он начал публиковать мемы о своей неожиданной популярности среди украинцев

На своей странице Мобин даже опубликовал промо "Холостяка", поздоровался с украинцами на арабском языке и писал посты на украинском с помощью переводчика. Пользователи Threads в шутку называли это "нелегальной украинизацией" и активно поддерживали парня.

Впоследствии юноша показал, что получил большое количество новых подписчиков и сообщений от украинцев. Он поблагодарил аудиторию за поддержку и заявил, что ему приятно отношение украинцев.

Молодой человек показал, что получил большое количество новых подписчиков и сообщений от украинцев

"Спасибо людям, которые подписались на меня в Instagram, я очень это ценю! Я действительно люблю Украину и украинский народ", – написал Мобин.

После шуток об участии в шоу "Холостяк" он также рассказал, что получил сообщения от украинских девушек, которые заинтересовались им.

"Мои дорогие украинские друзья, когда я пошутил и сказал, что я не женат, мне пришло много сообщений от одиноких девушек, которые тоже хотят отношений со мной. Это обман или тоже шутка? Они действительно очень красивые!" – написал он.

После шуток об участии в шоу "Холостяк" он также рассказал, что получил сообщения от украинских девушек, которые заинтересовались им.

Несмотря на неожиданную популярность, Мобин Насир отметил, что хотел бы, чтобы ситуация постепенно исчезла. Он пояснил, что не стремился стать частью украинского скандала, а просто оказался в нем в силу стечения обстоятельств.

"Ну, я понимаю причину. Я хочу, чтобы люди поскорее забыли обо мне", – написал парень.

Мобин Насир отметил, что хотел бы, чтобы ситуация постепенно забылась

Стоит отметить, что Мобин Насир указывает в своем Instagram, что ему 20 лет. Он учится в Университете Сафва в Ираке и является студентом факультета компьютерной инженерии. В профиле он также отмечает, что проживает в Карбале, Ирак.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольша Мартыновская оправдалась за свое заявление об издевательствах над животными и объяснила, что сожалеет о том, что во время записи разговора не смогла подобрать правильные слова.

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