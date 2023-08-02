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Papa Music подозревают в использовании дипфейка: видео с Wellboy вызвало бурные обсуждения

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
825
Papa Music подозревают в использовании дипфейка: видео с Wellboy вызвало бурные обсуждения

Украинский певец Wellboy (настоящее имя – Антон Вельбой) разорвал отношения с Papa Music, но неожиданно появился в своих соцсетях, доступа к которым не имеет. Фанаты заподозрили, что лицо артиста просто "наложили" на другого человека.

Видео дня

Свои предположения они высказали в комментариях к вирусному видео в TikTok. На ролике якобы исполнитель танцует под трек "Пустоцвіт" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пользователи сети обратили внимание, что Антон Вельбой не похож на себя. Подписчикам показалось странным, что цвет шеи и лица у героя видео отличаются, а голова двигается несинхронно. Также можно заметить, что границы между лицом и волосами немного размыты.

Papa Music подозревают в использовании дипфейка: видео с Wellboy вызвало бурные обсуждения

"Мне кажется, что это дипфейк. Лицо плывет", "Это не он. Просто подставили лицо", "Уже люди делают видео, что это не Антон", "Это вообще законно? Это не он", – написали украинцы.

Papa Music подозревают в использовании дипфейка: видео с Wellboy вызвало бурные обсуждения
Papa Music подозревают в использовании дипфейка: видео с Wellboy вызвало бурные обсуждения

Пока ни Papa Music, ни Антон Вельбой не прокомментировали инцидент.

Напомним, в апреле 2023 года Wellboy разорвал отношения с Papa Music, который занимался его продюсированием. Причиной тому стал скандал с путинистом Юрием Бардашем. Наставники пригрозили 22-летнему певцу судом за невыполнение условий контракта, а он заявил, что продюсеры лейбла сотрудничают с Россией.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Антон Вельбой перевел свой знаменитый хит "Гуси" на польский язык, чтобы поблагодарить наших соседей за поддержку. Фаны певца поддержали эту инициативу.

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