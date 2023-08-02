Papa Music подозревают в использовании дипфейка: видео с Wellboy вызвало бурные обсуждения

Украинский певец Wellboy (настоящее имя – Антон Вельбой) разорвал отношения с Papa Music, но неожиданно появился в своих соцсетях, доступа к которым не имеет. Фанаты заподозрили, что лицо артиста просто "наложили" на другого человека.

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Свои предположения они высказали в комментариях к вирусному видео в TikTok. На ролике якобы исполнитель танцует под трек "Пустоцвіт" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пользователи сети обратили внимание, что Антон Вельбой не похож на себя. Подписчикам показалось странным, что цвет шеи и лица у героя видео отличаются, а голова двигается несинхронно. Также можно заметить, что границы между лицом и волосами немного размыты.

"Мне кажется, что это дипфейк. Лицо плывет", "Это не он. Просто подставили лицо", "Уже люди делают видео, что это не Антон", "Это вообще законно? Это не он", – написали украинцы.

Пока ни Papa Music, ни Антон Вельбой не прокомментировали инцидент.

Напомним, в апреле 2023 года Wellboy разорвал отношения с Papa Music, который занимался его продюсированием. Причиной тому стал скандал с путинистом Юрием Бардашем. Наставники пригрозили 22-летнему певцу судом за невыполнение условий контракта, а он заявил, что продюсеры лейбла сотрудничают с Россией.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Антон Вельбой перевел свой знаменитый хит "Гуси" на польский язык, чтобы поблагодарить наших соседей за поддержку. Фаны певца поддержали эту инициативу.

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