"Она решила быть счастливой!" Зрительница стала звездой сети после опасной выходки на концерте Макса Барских в Киеве. Видео
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Во время концерта Макса Барских в Киеве одна из зрительниц залезла на металлическую конструкцию, на которой были установлены большие сценические софиты, и начала танцевать. Этот перформанс на фестивале Open Air Fest настолько понравился другим зрителям, что социальные сети взорвались от восторга.
Видео инцидента опубликовали в TikTok. Пока Макс Барских исполнял свои хиты на сцене, часть зрителей наблюдала за происходящим в фан-зоне. На кадрах видно, как женщина танцует на металлической конструкции, в то время как рядом находятся охранники, которые пытаются убедить ее слезть.
После первого обращения она не покинула опасное место и продолжила танцевать. Лишь спустя некоторое время охране удалось помочь ей спуститься.
Несмотря на потенциально опасную ситуацию, пользователи соцсетей в основном отреагировали на видео с юмором. Ролик набрал десятки тысяч просмотров, а в комментариях многие назвали именно эту зрительницу главной героиней вечера.
- "Она решила быть счастливой!"
- "Не отнимайте у девушки ее смелость делать так, как она хочет. Она кайфует и радует. Цвети и пахни, малышка".
- "Кто-нибудь в этот момент смотрел Макса Барского?"
- "У нее нет кнопки "стоп". Молодец".
- "Она сделала концерт феерическим".
- "Вот это да, человек действительно хочет танцевать, верю".
- "Вот кошечка вылезла. Класс".
- "Концерт удался! "Зрелища" были!"
После появления в Threads видео, снятого с другого ракурса, организаторы мероприятия отреагировали на ситуацию в комментариях. Они подчеркнули, что на фестиваль не допускались люди в состоянии алкогольного опьянения, однако алкогольные напитки можно было приобрести уже непосредственно на территории.
"Очень жаль, что вы стали свидетелями такого неприятного поведения людей. Мы не допускали на территорию людей в состоянии опьянения, но понимаем, что кто-то мог переборщить с алкоголем уже на территории фестиваля", – отметили организаторы.
Ранее OBOZ.UA писал, что Макс Барских нецензурно отреагировал на свое архивное интервью о русских песнях. Тогда артист уверенно заявлял, что никогда не выпустит музыкальный альбом с песнями на соловьином, поскольку якобы плохо владеет родным языком.
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