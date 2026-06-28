"Она решила быть счастливой!" Зрительница стала звездой сети после опасной выходки на концерте Макса Барских в Киеве. Видео

Во время концерта Макса Барских в Киеве одна из зрительниц залезла на металлическую конструкцию, на которой были установлены большие сценические софиты, и начала танцевать. Этот перформанс на фестивале Open Air Fest настолько понравился другим зрителям, что социальные сети взорвались от восторга.

Видео дня

Видео инцидента опубликовали в TikTok. Пока Макс Барских исполнял свои хиты на сцене, часть зрителей наблюдала за происходящим в фан-зоне. На кадрах видно, как женщина танцует на металлической конструкции, в то время как рядом находятся охранники, которые пытаются убедить ее слезть.

После первого обращения она не покинула опасное место и продолжила танцевать. Лишь спустя некоторое время охране удалось помочь ей спуститься.

Несмотря на потенциально опасную ситуацию, пользователи соцсетей в основном отреагировали на видео с юмором. Ролик набрал десятки тысяч просмотров, а в комментариях многие назвали именно эту зрительницу главной героиней вечера.

"Она решила быть счастливой!"

"Не отнимайте у девушки ее смелость делать так, как она хочет. Она кайфует и радует. Цвети и пахни, малышка".

"Кто-нибудь в этот момент смотрел Макса Барского?"

"У нее нет кнопки "стоп". Молодец".

"Она сделала концерт феерическим".

"Вот это да, человек действительно хочет танцевать, верю".

"Вот кошечка вылезла. Класс".

"Концерт удался! "Зрелища" были!"

После появления в Threads видео, снятого с другого ракурса, организаторы мероприятия отреагировали на ситуацию в комментариях. Они подчеркнули, что на фестиваль не допускались люди в состоянии алкогольного опьянения, однако алкогольные напитки можно было приобрести уже непосредственно на территории.

"Очень жаль, что вы стали свидетелями такого неприятного поведения людей. Мы не допускали на территорию людей в состоянии опьянения, но понимаем, что кто-то мог переборщить с алкоголем уже на территории фестиваля", – отметили организаторы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Макс Барских нецензурно отреагировал на свое архивное интервью о русских песнях. Тогда артист уверенно заявлял, что никогда не выпустит музыкальный альбом с песнями на соловьином, поскольку якобы плохо владеет родным языком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!