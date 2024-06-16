'Она не переборчива, имеет хороший аппетит': Клопотенко назвал любимые блюда Зеленской

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко, неоднократно готовивший для первой леди Украины Елены Зеленской, рассказал о ее вкусовых предпочтениях. Оказалось, что супруга президента Владимира Зеленского обожает простую еду и украинскую кухню.

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Клопотенко в интервью ICTV отметил, что первая леди вообще не переборчива в еде и имеет хороший аппетит. Но несмотря на разнообразие выбора блюд, она не изменяет любимому – омлетам.

"Если честно, она обожает ленивые вареники, омлеты. Когда увидела, что в этом сборнике 20 омлетов, говорит: "Я заберу это домой. Мне как раз на 20 дней хватит". Она любит прикольную еду", – рассказал шеф-повар.

Ресторатор доволен аппетитом Елены Зеленской. Утверждает, что хороший человек должен хорошо питаться.

"Она ела салат с кускусом и кинзой, и такая: "О! Вау!" Ела паэлью из нового школьного меню. Если честно, она не имеет "ем – не ем", – "Ем!" Хороший аппетит. У хорошего человека должен быть хороший аппетит", – признался Клопотенко.

Стоит отметить, что Елена Зеленская не может есть все, что приготовит для нее Евгений Клопотенко из-за защиты жизни супруги президента. Ранее ресторатор объяснял, что пока блюдо попадет в руки первой леди, оно должно пройти две санэпидемстанции.

"Для Елены [Зеленской – Ред.] я готовил только, когда мы дегустировали школьное меню. Ведь даже, когда готовишь школьное меню, приходят четыре службы безопасности, два санэпидемврача из Госпотребслужбы, берут мазки... Ты не можешь просто людей покормить", – объяснял шеф-повар.

Также он отметил, что во время полномасштабного вторжения России в Украину этот процесс еще больше усложнился. Давнее еду тщательно проверяли, а сейчас вообще не принимают.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская объяснила, как отнеслась к критике своей фотографии для обложки Vogue. Съемка позволила привлечь большое внимание мира к Украине после начала полномасштабного вторжения РФ.

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