'Он со мной это не обсуждал': Зеленская впервые отреагировала на обещание мужа уйти с поста президента в обмен на мир для Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская впервые прокомментировала слова своего супруга, президента Владимира Зеленского о готовности уйти с поста главы государства в обмен на мир в нашей стране. По словам общественной деятельницы, хотя избранник не общался с ней на эту тему, она убеждена, что он не планирует занимать свой пост всю жизнь, а ради безопасности Родины будет готов сделать этот шаг.

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Об этом она рассказала в интервью итальянскому политическому и информационному ток-шоу Quarta Repubblica. Видео разговора с журналистом первая леди обнародовала в своем официальном Telegram-канале.

"Он со мной это не обсуждал. На сколько я понимаю, это были его слова во время пресс-конференции, которую он давал журналистам. Я знаю, что он не планирует быть президентом всю жизнь. Главная задача, которую он поставил перед собой, это чтобы Украина была в безопасности. Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть в Украине, чтобы он мог спокойно покинуть свой пост. Если членство в НАТО – это гарантия безопасности, думаю, что он может это сделать. Почему нет?" – высказалась Елена Зеленская.

Напомним, в воскресенье, 23 февраля, в рамках форума "Україна. Рік 2025" Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, в ходе которой пообщался с отечественными и иностранными журналистами. Во время мероприятия глава государства заявил: может уйти с должности ради вступления Украины в НАТО.

"Для мира в Украине я готов покинуть пост президента. Могу поменять это на НАТО. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет и не собираюсь быть у власти десятилетия. Это мой фокус и желанная мечта", – сказал украинский лидер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Зеленская призналась, как изменились ее отношения с мужем – президентом Украины.

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