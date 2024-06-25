История любви актера-воина Фелипенко и его известной жены: она первая пригласила на свидание, а перед 24 февраля пара разошлась

На днях украинский актер театра и кино, а по совместительству и воин ВСУ Юрий Фелипенко женился на участнице YouTube-шоу "Ебаут" и основательнице бренда украшений Motrych Studio Екатерине Мотрич. К этому шагу пара шла долго.

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Именно во время войны они поняли, что должны быть вместе, хотя незадолго до полномасштабного вторжения влюбленные разошлись. OBOZ.UA решил вспомнить романтическую историю новоиспеченных супругов.

Она началась около 6 лет назад, когда Екатерина Мотрич пришла на спектакль еще со своим бывшим бойфрендом. Ее внимание сразу привлек харизматичный актер, о чем она ему позже написала.

"Катя трижды приходила на мои спектакли в Театр на Подоле. Уже потом призналась, что впервые даже была с парнем. После последнего спектакля она написала мне в мессенджер: "Во-первых, вы привлекаете взгляд из зала. Во-вторых, не нашла для вас повода отказать мне в нескольких бокалах вина". Я подумал, как хорошо написано, и решил познакомиться", – вспомнил Фелипенко в интервью УНИАН.

Несмотря на усталость от съемок, спектаклей и репетиций, актер вырвался на свидание. Девушка понравилась ему сразу, но артист не подал виду. Пообщавшись некоторое время, они решили стать парой.

Отношения актера и бизнесвумен были страстными и эмоциональными, поэтому в какой-то момент они не смогли найти общий язык и разошлись. 23 февраля 2022 года влюбленные встретились, чтобы обсудить свои проблемы, заснули вместе, а проснулись уже от новостей о войне.

"Не война повлияла на наше воссоединение, а понимание, что это абсолютно мой человек, что я ее люблю", – объяснял актер.

В 2024 году звезда Театра на Подоле вступил в ряды батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр. В блоге он анонсировал новые премьеры "не за горами, а за терриконами".

Однако на днях на странице воина появилось фото с возлюбленной возле Дворца Бракосочетания. Екатерина и Юрий позировали в обычной одежде, демонстрируя на камеру свои кольца.

"В добрый путь, любимая", – написал актер.

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