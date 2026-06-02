Ольгу Сумскую загнали в угол вопросом о зяте-россиянине, который до сих пор живет в Москве: что она ответила

Народная артистка Украины Ольга Сумская избегает обширных комментариев относительно своей старшей дочери Антонины Паперной, которая много лет живет в Москве, и такой же позиции придерживается в отношении ее мужа, российского актера Владимира Яглыча. Когда знаменитость спросили о нынешних отношениях с зятем, она оказалась в неудобном положении и сразу подчеркнула: хочет сменить тему разговора.

Звезда не захотела рассказывать, общается ли с Яглычем, лишь отметила, что они давно не виделись. Соответствующий комментарий Сумская сделала в проекте "Тур зірками".

"Здесь, пожалуйста, следующий вопрос, потому что мы не видимся. Ну, пока что ничего не могу сказать", – ответила на неудобный вопрос знаменитость.

Заметим, что Владимир Яглыч публично не делал никаких заявлений относительно кровавой войны, которую Россия ведет против Украины, однако продолжает строить карьеру в стране-агрессоре, более того, рассыпался в комплиментах пропагандистам. В сентябре 2022 года муж Антонины Паперной назвал "хорошим человеком и настоящим мужчиной" покойного актера Сергея Пускепалиса, который финансово помогал оккупантам. Он погиб 20 сентября 2022-го в Ярославской области, когда вез террористам на оккупированный Донбасс термобелье и авто. Его машина столкнулась с фурой.

Кстати, в свое время Ольга Сумская высказалась и о возможной мобилизации зятя на войну против Украины. Артистка подчеркивала, что старается избегать этой "страшной темы" в разговорах с дочерью, чтобы не ухудшать ее состояние.

"Я не уверена, что его не мобилизуют. Это самая страшная тема. Я боюсь даже ее поднимать с Тоней. Она не говорит на такие темы. Она сразу трясется. Она похудела, как былинка", – отмечала звезда.

