Ольге Бурой могло исполниться 48 лет: что ведущая сказала любимому за несколько минут до гибели и почему ее сравнивали с принцессой Дианой

Сегодня, 27 мая, популярная украинская ведущая и модель Ольга Бура могла бы праздновать свой 48-й день рождения. Успешную карьеру она начала строить еще в студенческие годы, попав в программу "Счастливый звонок", а позже стала вести прогноз погоды, шоу "Коронное блюдо" и "Новый день". Возможно, модель продолжала бы свою деятельность на телевидении и в дальнейшем, однако, к сожалению, 29 мая 2004 года ее жизнь трагически оборвалась. Последнее, что успела сделать ведущая перед гибелью, пообщаться с любимым.

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Ольга Бура закончила Киевский автодорожный институт (новое название Национальный транспортный университет) и часто шутила, что поскольку получила образование в этом ВУЗе, сможет легкостью заменить колесо. Она сильно любила водить автомобиль, однако именно дорога стала для нее роковой. Через два дня после празднования 27-летия модель попала в ДТП. Водитель не справился с управлением, из-за чего машина на скорости около 200 километров в час врезалась в отбойник, не оставив ведущей шанса на жизнь.

Всего за несколько минут до трагической смерти Ольга Бура поговорила со своим мужем, адвокатом Сергеем Власенко. Модель сказала любимому по телефону: "Скоро буду. Жди". Этот разговор стал для супругов последним.

Кстати, довольно часто Ольгу Буру сравнивали с принцессой Дианой. Дело в том, что как ведущая, так и королевская особа, имели невероятную улыбку, светлые волосы и волшебные голубые глаза. Кроме того, их жизни оборвались довольно трагически.

"Солнечная, светлая и искренняя Ольга пленила сердца украинцев. Она была прекрасным человеком и замечательным другом. Никогда, ни на что и ни на кого не жаловалась. Всегда улыбающаяся, светилась изнутри. Ее женственность поражала, поэтому равнодушных к ней не осталось. Ольга напоминала леди Ди, у них была искорка в глазах, любовь к жизни. Обе погибли в автокатастрофе", – говорили о модели ее друзья.

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