'Что-то так долго вы ходите!' Ольга Комановская – о конфузе на сцене Ивано-Франковского драмтеатра, русском языке и 'Пане, дайте пару копійок'

Народная артистка Украины Ольга Комановская во время спектакля "Гуцулка Ксеня" на сцене Ивано-Франковского драмтеатра стала настоящей звездой вечера, обратившись к зрителям. Она настолько мастерски превратила обычную ситуацию в импровизированный номер, что моментально приобрела неожиданную популярность.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA актриса вспомнила хейт и преследования от фанатов, призналась, с кем из коллег у нее самая большая близость, и открыла секрет, кому больше всего обязана своей профессией. Также Ольга Комановская рассказала о будущем проекте и объяснила, почему не променяет родной драмтеатр даже на Бродвей.

– Ольга, видео с вашей импровизации во время спектакля набрало безумные просмотры! 20 лет на сцене, а слава пришла тогда, когда вы ее меньше всего ждали?

– Я вам расскажу, как это произошло! (смеется). По сценарию я должна соблазнить главного героя, чтобы он разлюбил гуцулку Ксеню и чтобы она увидела, что ей изменяют. За это мне заплатили деньги. Значит, я кладу его руки себе на грудь, он позади меня, мы в разгаре, и мои слова – это: "Что-то так меня разрывает изнутри!" В этот момент проходят зрители, и я взамен выдаю: "Что-то так долго вы ходите!" (смеется). Хотелось и рассмешить, и не обидеть, и сделать замечание – поэтому так "выстрелило", что и сама не ожидала! Вырвалась из меня эта Зюзя, эта актриса, не выдержала злой судьбы!

Мой партнер Николай Сливчук и близко не ожидал такого. Я не видела его реакции, но чувствовала, что он смеется, хотя сама до последнего сдерживалась. Вы же видели на видео! Но через две секунды я уже вернулась обратно к образу и закончила свою сцену. Поэтому было странно читать хейт, что, мол, "из образа вышла", ведь зрителям именно этот момент очень понравился, потому что они увидели подлинность!

Кстати, тот мужчина написал мне в TikTok с просьбой извинить их, мол, ребенок есть хотел. На что я ему ответила: "Зато мы сейчас с вами во всех пабликах!" И все же призвала его так больше не делать.

– Из собственного опыта скажу, что в португальских театрах вообще запрещено заходить на спектакль, если опоздали более чем на пять минут, даже если это после антракта. Кроме этого, нельзя употреблять алкогольные напитки, приносить с собой еду и делать видео- или фотосъемку. Вы бы хотели, чтобы такие правила ввели в украинских театрах? Или, наоборот, как говорил во время спектакля "Гуцульське весілє" актер Алексей Гнатковский: "Мы все здесь родня"?

– С одной стороны, это очень правильно, такие правила "воспитывали" бы зрителя. Но с другой – я бы, наверное, это все как-то объединила. Возможно, люди, которые опоздали, заходили бы и садились тихонько сзади, то есть не перед зрителями и актерами.

Вообще, я бы отбирала телефоны на входе, но опять же – это делает рекламу театру. Мы сейчас живем в мире интернета, поэтому нормально, когда люди радуются и снимают, что они на спектакле.

Во время спектаклей, когда кому-то звонили, Алексей Гнатковский говорил фразу: "Да ответьте уже наконец! Возможно, именно этот звонок приблизит нас к победе!" Я тоже эту фразу говорила, даже не зная, что это его слова. Наверное, у нас уже все в крови!

– С кем из своих коллег чувствуете особенно близкие в профессиональном плане отношения? Когда, как говорится, понимаешь человека с полуслова?

– Меня очень понимает Ростислав Держипильский (директор и художественный руководитель театра), это однозначно. Он берет меня в свои работы, доверяет, и это очень ценно. Конечно, он строгий, если что-то не так, но у нас получается очень классный тандем. Кроме этого, Ростислав знает, что я очень требовательна к себе.

В фильме режиссера Тараса Химича "Живая", где он был моим партнером, мы начали открываться друг другу как люди, находить между собой общие точки соприкосновения. Хотя у нас никогда не было такой "химии", как у мужчины к женщине, несмотря на то, что Ростислав привлекательный мужчина (улыбается).

Как партнер – это актер Алексей Гнатковский, потому что мы сходимся в юморе, а в спектакле "Модильяни" играем пару. Я знаю, что он всегда может меня подстраховать, если где-то забыла слово, или удачно "подколоть" на сцене. Хотя этим нельзя злоупотреблять, потому что может "выстрелить", как в BBC или на OBOZ.UA (смеется).

– Почему вы поехали поступать именно в Днепропетровский театрально-художественный колледж? Приходилось ли там переходить на русский язык?

– Мне было 16 лет, когда я приехала в Днепр на учебу. Дело в том, что меня направили туда от нашего драмтеатра. В то время это считалась очень крутая школа, приравнивалась к московским, лишь бы им хорошо было! Я даже думала там оставаться, потому что меня хотели пробовать в одном театре. Но все же я вернулась, потому что меня ждали здесь.

В середине 90-х, когда основали "Территорию А", массово произошел переход на украинский язык. Тогда он стал модным, мои однокурсники начали переходить на родной язык в быту. Я была приятно шокирована, меня радовало их упорство, хоть оно и звучало несколько нарочито.

Я общалась на литературном русском языке там, потому что мы хорошо его изучали в школе. Поэтому пусть не говорят, что на западе Украины не учили русского! Нас так воспитывали, что все лучшее – это русское. Таким было время, и на этом я выросла. Нам годами насаждали русскую культуру, и тогда я воспринимала это как должное.

Поэтому, конечно, когда приехала в тогдашний Днепропетровск, разговаривала на русском. Но сегодня Днепр (название города после декоммунизации) активно переходит на украинский.

– Участник известной группы 90-х "Аква Вита" Игорь Балан высказал мнение, что многих проблем Украина могла бы избежать, если бы была двуязычным государством.

– Русский язык однозначно нельзя делать вторым государственным, потому что мы снова вернемся к "русскому миру".

– Когда вас спросили, что бы вы выбрали: Бродвей в Нью-Йорке или сцену в Ивано-Франковском драмтеатре, вы ответили, что драмтеатр. Не каждая актриса даст такой патриотический ответ.

– Меня еще спрашивали, не переехала бы я в Киев, ведь там больше возможностей (улыбается). Так я всегда отвечаю: "Вы что?! Я работаю в лучшем театре! Он на таком уровне! А на съемки можно просто ездить в столицу!"

– Вы были сорежиссером в фильме "Ты все поймешь когда-то" со своим мужем Родионом Волковым. Как вам работалось вместе?

– У нас сложился замечательный творческий тандем! Как авторы мы дополняем друг друга. Родион более практичный, логичный, рациональный, часто выступает продюсером и драматургом, зато я усиливаю историю эмоцией, любовью, женским взглядом, обожаю работать с актерами. На самом деле нас сложно разделить в работе над нашим фильмом – все органично и все переплетено. Он мне говорит базу, а я ее как бы дополняю (улыбается).

– Слышала, что вместе с командой ОО "МИФ" запускаете в Ивано-Франковске международный камерный кинофестиваль. Расскажите подробнее о проекте.

– 15 ноября в Ивано-Франковске родится наш маленький ребенок – MYTH: Social Impact Award. Это международный кинофестиваль, посвященный острым социальным темам, с фокусом на войне и нашей жизни в ней.

Сложно переоценить вклад украинского креативного сообщества, которое с 2022 года освещает войну на каждой публичной площадке в мире и борется за ум и сердце зрителя. Каждый фильм, спектакль, книга или песня вступают в поединок с российской пропагандой и коррупцией. Вспомним Канны, "Оскар" или любой другой фестиваль. Почти везде есть российские проекты и судьи с организаторами, которые смотрят на это "широко закрытыми глазами". А о самом большом преступлении ХХІ века – развязанную Россией войну против Украины – надо кричать!

Кинофестиваль будет иметь две отдельные категории: национальную и международную. Звездное жюри, которое мы со временем объявим, выберет для каждой категории победителей – лучшего режиссера, сценариста, кинооператора, актера, лучший драматический и комедийный фильм.

В этом году мы принимаем документальные, игровые и анимационные работы до 30 минут. Недавно мы открыли прием заявок, и уже есть очень много замечательных работ, как из Украины, так и из Европы.

– Прокомментируйте, пожалуйста, отказ актера Константина Темляка от премии "Золота дзиґа".

– Это правильное решение. Было бы цинично, если бы он взял премию. Поскольку это все "взорвалось", то Константин понимает, что иначе быть не могло. Я не являюсь поклонницей его таланта, хотя он неплохой актер, видела в фильме режиссера Дениса Тарасова "БожеВільні". Но меня больше поразила актерская работа Ирмы Витовской-Ванцы – насколько она круто сыграла!

– Как франковчанка что вы думаете о спорах об уместности установки памятника на "Стометровке" (пешеходная часть улицы Независимости в центре города) Василию Парфану, более известному как "Пане, дайте пару копійок" (известный нищий, который более 30 лет просил милостыню необычным, порой шокирующим способом. Кто-то считал его сумасшедшим, а кто-то – восхищался острым чувством юмора и умом. – Ред.). Известные культурные деятели города называли его символом "Стометровки", в то же время другие посмертно обвиняли в педофилии и шизофрении.

– Люди, вам нечем заняться? У нас война, столько погибших. Собирайте донаты на войско. Чтите память Героев Украины, наведите порядок с Аллеей Славы на нашей "Стометровке", чтобы портреты не разлетались от ветра, обустройте это, создайте специальное место! Или почтенная память, или летние площадки с кофе, или вуйко "Пане, дайте пару копійок". Абсурд.

Лично меня этот вуйко пугал. Меня вообще один фанат преследовал пять лет, а потом еще и ударил! Я не могла защититься от него, потому что он состоял на учете в психбольнице, поэтому полиция советовала мне приобрести газовый баллончик, потому что они ничем не могут помочь!

Законы надо принимать, чтобы каждый чувствовал себя защищенным от неадекватного поведения, абьюза, буллинга, харассмента и т.д., а не просто обсуждать это все в соцсетях.

– Актерство было вашей детской мечтой? Вы из творческой семьи?

– Нет, я боялась. Сейчас анализирую: как можно понять, хочешь ли ты этого? Только потому, что нравятся те или иные звезды, образы в кино? В театр я тогда не ходила, потому что не было такого, как сейчас. Но я помню, что очень любила пародировать политиков и разных певцов – Юлию Тимошенко, Аллу Пугачеву и других! Однажды так скопировала нашу соседку, что моя бабушка думала, что это она зашла в дом (смеется). Мне нравилось веселить людей еще с детства. Я это чувствовала в себе. Я хотела вызывать у людей эмоции.

В то же время я боялась признаться сама себе, что хочу быть актрисой. Однако всегда радовалась, когда видела восторг людей.

Когда мне исполнилось 15 лет, я впервые выступила на сцене с рок-группой возле ратуши в Ивано-Франковске. Я сбивалась, забывала слова, у меня была паника, хотя меня все поддержали. В то же время я впервые попала на моноспектакль "Парфюмер" театра одного актера "Крик" Михаила Мельника, который приехал из Днепра. Это такая судьба, наверное. Меня настолько поразила его энергетика, передача той истории зрителям. Я была как под гипнозом, мне казалось, что он только мне ее и рассказывает. Тогда я впервые сказала сама себе, что тоже хочу так влиять на зрителя.

Когда я училась на третьем курсе, то приняла участие в конкурсе чтения стихов имени Леси Украинки, на котором разделила второе место с одной заслуженной актрисой. Председателем жюри был именно Михаил Мельник! Я этого не знала! Я просто выучила два стихотворения – "Весна" и "Ритмы гор", потому что они мне близки. Я вышла на сцену, увидела его – и мне перекликнулась ситуация. Но теперь уже я на сцене, а он в зале.

Когда объявляли победителей, я сидела в зале сзади. Михаил Мельник меня не видел, но я услышала его слова, что ему понравилась "эта малышка, которая вышла и не читала стихотворение, а рассказала свою историю".

Для меня это была высшая похвала – я поняла, что могу!

Еще большую роль в моем становлении как актрисы сыграла моя мама, которая всегда меня поддерживала в этом. В 90-е она часто уезжала в Чехию на заработки. Но когда я поступила в колледж, то мама поехала со мной, устроилась на работу в Днепре, чтобы мы могли выжить. И именно она привела меня в театр. Для меня сильным потрясением стала смерть отца, когда мне было одиннадцать лет, я не могла поверить, что он умер. Моей маме посоветовали направить меня в творчество, как в своего рода психотерапию. Она, видя мои способности еще с детства, поняла, что, пожалуй, так и надо сделать. И не ошиблась. Я ей за это больше всего благодарна.

– Ольга, я поражена вашим фантастическим внешним видом! Как вам это удается? Раскройте свой секрет красоты.

– Репетиции, недосыпы, видимо, мне просто идут (улыбается). Вообще, я думаю, что актеры обычно имеют молодой вид из-за детской природы. Актер – это человек без возраста. Еще я верю, что все идет изнутри и влияет наружу. Я с уверенностью могу сказать, что театр – это мое. Я это люблю. Я хочу этого.

