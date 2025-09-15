Скандал на "Золотой Дзиге": актер Темляк, которого обвинили в домашнем насилии, публично отрекся от награды и назвал причину
Церемония вручения национальной кинопремии "Золотая Дзига 2025" завершилась громким скандалом. Поэтому победитель в номинации "Лучшая мужская роль" Константин Темляк объявил о добровольном отказе от награды. Причиной такого шага стали обвинения в домашнем насилии, которые сейчас рассматривают правоохранительные органы.
В своем официальном заявлении актер объяснил, что не считает возможным оставлять у себя статуэтку в условиях громкой огласки и следствия.
"Я, Константин Темляк, принял решение добровольно отказаться от кинопремии "Золотая Дзига". Сейчас вокруг моего имени существует ситуация, требующая решения в личном и юридическом порядке. Я считаю некорректным в это время оставлять за собой награду, которая является символом и атрибутом публичной жизни. Мой выбор – сосредоточиться на работе и на честном прохождении всех необходимых процедур. Отказ от премии для меня является проявлением уважения к кинематографическому сообществу, зрителям и самой награде", – заявил Темляк.
Сам актер на церемонию не приехал. Официальная причина его отсутствия – служба, которую он сейчас проходит. Статуэтку вместо него получал режиссер ленты "БожеВільні" Денис Тарасов.
Впрочем, само решение наградить Темляка вызвало настоящий шум в сети. Пользователи обвиняли киноакадемию в толерантности к домашнему насилию и вероятному развращению несовершеннолетних.
Дискуссия быстро приобрела общественный масштаб, поэтому киноиндустрия не смогла остаться в стороне. В частности, исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух выступила с открытым предложением:
"Мы не можем игнорировать сложившуюся ситуацию и общественный резонанс. Поэтому мы как дирекция Киноакадемии предлагаем Правлению и Наблюдательному Совету УКА:
- Внести в Регламент на следующий год дополнения, которые дадут инструменты для отзыва номинаций или наград.
- Сделать оперативный (до 30.09 2025) опрос среди действующих киноакадемиков об отзыве награды Константину Темляку.
- Принять финальное решение, руководствуясь результатами голосования большинства киноакадемиков".
Мачух также отметила, что окончательные решения по премии принимаются вплоть до 19 июня и зависят от позиции 594 членов киноакадемии, а рассекретили насилие со стороны актера уже после этого.
Организаторы кинопремии в свою очередь отметили, что "Золотая Дзига" является признанием конкретной профессиональной работы, а не одобрением или оправданием действий человека вне профессиональной сферы. В то же время они подтвердили, что Украинская киноакадемия осуждает любые проявления насилия и готова участвовать в формировании четких правил реагирования в подобных случаях.
Скандал вокруг актера
Напомним, в августе бывшая девушка Темляка, фотограф Анастасия Соловьева, публично заявила, что он систематически применял к ней психологическое и физическое насилие, контролировал ее жизнь и унижал. Позже она также обнародовала переписку, где актер, по ее словам, писал интимные сообщения несовершеннолетней. Сам Темляк подтвердил факты абьюза в отношениях, признал, что злоупотреблял алкоголем и наркотиками, и заявил, что готов понести ответственность.
После этого скандала клип Jerry Heil и Yarmak "З якого ти поверху неба?", где актер снялся со своей тогдашней женой, был удален с YouTube, а несколько брендов дистанцировались от сотрудничества с ним. Театр на Подоле, где работает артист, выразил осуждение любых форм насилия, но в то же время отметил, что в профессиональной деятельности нареканий на него не было. Тем временем полиция открыла уголовное производство по статье о домашнем насилии.
