Скандал на 'Золотой Дзиге': актер Темляк, которого обвинили в домашнем насилии, публично отрекся от награды и назвал причину

Церемония вручения национальной кинопремии "Золотая Дзига 2025" завершилась громким скандалом. Поэтому победитель в номинации "Лучшая мужская роль" Константин Темляк объявил о добровольном отказе от награды. Причиной такого шага стали обвинения в домашнем насилии, которые сейчас рассматривают правоохранительные органы.

Видео дня

В своем официальном заявлении актер объяснил, что не считает возможным оставлять у себя статуэтку в условиях громкой огласки и следствия.

"Я, Константин Темляк, принял решение добровольно отказаться от кинопремии "Золотая Дзига". Сейчас вокруг моего имени существует ситуация, требующая решения в личном и юридическом порядке. Я считаю некорректным в это время оставлять за собой награду, которая является символом и атрибутом публичной жизни. Мой выбор – сосредоточиться на работе и на честном прохождении всех необходимых процедур. Отказ от премии для меня является проявлением уважения к кинематографическому сообществу, зрителям и самой награде", – заявил Темляк.

Сам актер на церемонию не приехал. Официальная причина его отсутствия – служба, которую он сейчас проходит. Статуэтку вместо него получал режиссер ленты "БожеВільні" Денис Тарасов.

Впрочем, само решение наградить Темляка вызвало настоящий шум в сети. Пользователи обвиняли киноакадемию в толерантности к домашнему насилию и вероятному развращению несовершеннолетних.

Дискуссия быстро приобрела общественный масштаб, поэтому киноиндустрия не смогла остаться в стороне. В частности, исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух выступила с открытым предложением:

"Мы не можем игнорировать сложившуюся ситуацию и общественный резонанс. Поэтому мы как дирекция Киноакадемии предлагаем Правлению и Наблюдательному Совету УКА:

Внести в Регламент на следующий год дополнения, которые дадут инструменты для отзыва номинаций или наград. Сделать оперативный (до 30.09 2025) опрос среди действующих киноакадемиков об отзыве награды Константину Темляку. Принять финальное решение, руководствуясь результатами голосования большинства киноакадемиков".

Мачух также отметила, что окончательные решения по премии принимаются вплоть до 19 июня и зависят от позиции 594 членов киноакадемии, а рассекретили насилие со стороны актера уже после этого.

Организаторы кинопремии в свою очередь отметили, что "Золотая Дзига" является признанием конкретной профессиональной работы, а не одобрением или оправданием действий человека вне профессиональной сферы. В то же время они подтвердили, что Украинская киноакадемия осуждает любые проявления насилия и готова участвовать в формировании четких правил реагирования в подобных случаях.

Скандал вокруг актера

Напомним, в августе бывшая девушка Темляка, фотограф Анастасия Соловьева, публично заявила, что он систематически применял к ней психологическое и физическое насилие, контролировал ее жизнь и унижал. Позже она также обнародовала переписку, где актер, по ее словам, писал интимные сообщения несовершеннолетней. Сам Темляк подтвердил факты абьюза в отношениях, признал, что злоупотреблял алкоголем и наркотиками, и заявил, что готов понести ответственность.

После этого скандала клип Jerry Heil и Yarmak "З якого ти поверху неба?", где актер снялся со своей тогдашней женой, был удален с YouTube, а несколько брендов дистанцировались от сотрудничества с ним. Театр на Подоле, где работает артист, выразил осуждение любых форм насилия, но в то же время отметил, что в профессиональной деятельности нареканий на него не было. Тем временем полиция открыла уголовное производство по статье о домашнем насилии.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена Константина Темляка намекнула на развод с актером на новом фото. Анастасия Нестеренко позировала на камеру без обручального кольца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!