Около 10 тысяч долларов. Дядя Жора рассказал, сколько зарабатывает и на что они с женой тратят деньги

Украинский юморист, певец и ведущий ивентов Дядя Жора признался, сколько тысяч долларов зарабатывает вместе с женой в месяц. Несмотря на пятизначные цифры на счетах, он не вкладывает деньги в недвижимость, чтобы якобы увеличивать капитал, а спонсирует свои проекты.

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В общей сложности эта сумма составляет более 10 тысяч долларов: половина от артиста, половина от жены-нутрициолога. Как Дядя Жора отметил в интервью "Люкс ФМ", этого достаточно, чтобы обеспечить многодетную семью, и к расходам на каждого члена он уже привык.

"Зарабатываю не только я в семье. Жена зарабатывает, я зарабатываю. [Я зарабатываю более] 5 тысяч (долларов. – Ред.)", – признался юморист.

На вопрос интервьюера относительно того, какой доход у его супруги Натальи Мичковской, Дядя Жора ответил, что также около 5 тысяч долларов.

"Ну, может быть, так же. Сейчас немного тяжелое время для заработков, потому что тяжело зарабатывать, плюс еще нужно помогать, нужно донатить. И здесь нужно этот баланс, чтобы на все тебя хватало. Мы также сейчас много уделяем внимания нашему фонду. Мы также пытаемся брать запросы и максимально помогать", – говорит ведущий ивентов.

В частности, он признался, что при доходах около 5 тысяч долларов ежемесячно с недвижимости имеет только одну квартиру и несколько офисных помещений. Как говорит юморист, "школу Дмитрия Гордона не прошел" с отсылкой на большое количество недвижимости у журналиста в Киеве, которую он сдавал в аренду.

"Имею несколько помещений, которые используем под свежий офис... У нас все (финансы. – Ред.) в обороте, что-то мы вкладываем, пытаемся искать новые ниши, запускать новые проекты, но постоянно: здесь взял, здесь отдал", – объясняет Дядя Жора.

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