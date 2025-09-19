'Меня подставили'. Солист легендарной 'Аква Виты' раскрыл подробности участия в 'Х-Факторе': как его обидел Кондратюк

Украинский певец и участник самой популярной группы 90-х "Аква Вита" Игорь Балан рассказал о неприятном опыте участия в талант-шоу "Х-Фактор". Он появился на сцене десятого сезона проекта, однако не прошел отбор. По словам исполнителя, это случилось из-за того, что его подставили члены команды программы.

Как объяснил артист, его выступление специально сделали плохим. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Это вообще была "зашкварная" история. По сути, меня подставили. Работая в студии, я знаю, что такое неправильная передискретизация частоты. Если объяснять простым языком, весь вокал был немного занижен или завышен по фонограмме. Это не ошибка – все могли сделать специально. Конечно, я не Паваротти, но и не что попало", – высказался певец.

Кроме того, как поделился Игорь Балан, важную роль в его неудаче сыграл шоумен Игорь Кондратюк. Дело в том, что ведущий всегда имел особый подход к выбору участников.

"Вообще, у "Х-Фактора" всегда была фишка, особенно когда в жюри сидел Игорь Кондратюк, что он постоянно выбирал условных парикмахеров. А если приходила знаменитость, то ее постоянно "рубили". Я не знаю, зачем это делалось", – рассказал артист.

По словам Игоря Балана, он вообще принял участие в "Х-Факторе" из-за длительных уговоров, а не потому, что сам этого хотел. Когда артист увидел запись своего выступления, запретил команде проекта ставить его в эфир. Однако тогда слова исполнителя проигнорировали: "Они делали все, что хотели. И слава богу, что их закрыли! Но даже этот пример доказывает, что происходило постоянное вмешательство".

