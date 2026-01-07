Одна из самых богатых юмористок мира Эми Шумер бросила своего мужа-фермера и назвала причину

Американская актриса и одна из самых богатых юмористок мира Эми Шумер решила окончательно поставить точку в 7-летнем браке со своим мужем, фермером и шеф-поваром Крисом Фишером. Во вторник, 6 января, она официально подала заявление на развод.

Как сообщает People, об этом свидетельствуют записи суда округа Нью-Йорк. Стоит отметить, что о желании разойтись пара начала говорить еще в прошлом году. Артистка отмечала, что на такое решение никак не повлияло ее похудение на 22 килограмма или обнаружение у фермера аутизма.

Эми Шумер и Крис Фишер связали себя узами брака 13 февраля 2018 года после трех месяцев отношений. В мае 2019-го на свет появился их общий сын Джин. Роман пары развивался очень стремительно, но все же со временем любовь дала трещину.

На просторах сети начали распространяться слухи о проблемах в браке юмористки и фермера, поэтому 12 декабря 2025 года Эми Шумер решила заговорить о своей личной жизни. Она обнародовала пост в Instagram, где отметила: "Крис и я приняли трудное решение расторгнуть наш брак после 7 лет совместной жизни. Мы очень любим друг друга и будем продолжать сосредотачиваться на воспитании нашего сына. Будем благодарны, если люди будут уважать нашу приватность в это время".

Однако официально ставить точку в отношениях они не спешили. Как отмечал инсайдер, Эми Шумер и Крис Фишер "частно решали обычные проблемы, которые возникают у пар, что находятся в длительном браке".

Позже артистка сделала еще один пост, посвященный разрыву с отцом своего сына, где подчеркнула: "Расстаемся не потому, что я похудела на несколько килограммов и подумала, что смогу завоевать любого, и не потому, что он привлекательный шеф-повар, лауреат премии Джеймса Берда, который все еще может соблазнить любую красавицу. Дружба, любовь и уважение! Семья навсегда". Впоследствии юмористка удалила все публикации об отношениях с Крисом Фишером.

Что известно об Эми Шумер

Эми Шумер родилась 1 июня 1981 года в Нью-Йорке. Еще во времена учебы в школе она проявляла талант к юмору, поэтому получила прозвища "клоунесса класса" и "худший страх учителя". На свой 23-й день рождения Эми Шумер дебютировала как стендап артистка, после чего постепенно начала развивать творческую карьеру.

Комик снялась в проектах "Реальность огрызается", "Купидон", "30 потрясений", "Сновидения" и "Ищу друга на конец света". Впоследствии она запустила собственный комедийный сериал "Внутри Эми Шумер", принесший ей номинации на премии "Выбор телевизионных критиков" и "Прайм-тайм премия "Эмми". В 2015 году артистка стала сценаристкой ленты "Девушка без комплексов", где сыграла главную роль. Среди других успешных проектов с участием Эми Шумер: "Бесстыдное путешествие", "Отважные" и "Красотка на всю голову".

В 2015 году журнал Time внес знаменитость в перечень ста самых влиятельных людей в мире. А вот в 2016-м Эми Шумер стала первой женщиной, которая оказалась в списке самых высокооплачиваемых комиков по версии Forbes. Она заняла четвертое место, имея состояние 17 миллионов долларов.

Кто такой Крис Фишер

Крис Фишер вырос на ферме, где научился вкусно готовить, рыбачить, охотиться и заниматься сельским хозяйством у своего отца. Во взрослом возрасте он стал шеф-поваром и работал в различных ресторанах Европы. Долгое время Крис Фишер руководил семейной фермой Beetlebung Farm, а также получил несколько наград за свою работу в сфере кулинарии.

