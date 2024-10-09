Один лот – $9 тысяч: участники ТНМК рассказали, что американцы покупают на аукционах за сумасшедшие деньги

Участники украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК), Олег "Фагот" Михайлюта и Александр "Фоззи" Сидоренко, рассказали о своем туре по США. В частности, артисты раскрыли детали аукционов в поддержку ВСУ, проходивших во время гастролей в разных городах Америки.

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В студии WEEKEND Show на М1 музыканты назвали лоты, которые покупали гости концертов за сумасшедшие деньги. Звезды отметили, что сейчас сложно провезти за границу некоторые вещи, в частности, касающиеся войны. Именно поэтому группа выпустила коллекцию лимитированных худи, которые предназначались исключительно для аукциона. Рекорд поставил Нью-Йорк, где было собрано около 36 тысяч долларов (около 1,5 миллиона гривен).

Самым дорогим лотом стала гитара, ушедшая с молотка за 9 тысяч долларов (более 370 тысяч гривен). "Я провалил 2 винила наших с автографами за 6 тысяч 300 долларов (260 тысяч гривен), кажется, в Остине. И еще рекорд был, кажется, в Сан-Франциско. Я провалил 2 наших худи за 4 тысячи 300 долларов (177 тысяч гривен). Буданов нам подписал листовки для аукционов", – рассказал "Фоззи".

Кроме вышеупомянутых лотов зрители также покупали картины, которые нарисовал иллюстратор Саша Даниленко. Одно из полотен приобрели за 4 тысячи 400 долларов (более 181 тысячи гривен).

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