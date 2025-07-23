Один из самых сексуальных актеров Украины назвал фильм, в котором никогда бы не сыграл, и вспомнил, как его дед унижал россиян тремя словами

Звезда фильма "Я, Победа и Берлин" Иван Блиндар, который попал в рейтинг самых сексуальных актеров Украины, признался, что несмотря на невероятную любовь к своей профессии, имеет "черный список" проектов, где никогда не согласится сниматься. По словам знаменитости, если в сценарии фильма будет хотя бы намек на оправдание зверств россиян на территории нашей Родины, он не присоединится к его созданию.

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Он убежден, что любые надежды на "примирение" со страной-агрессором уже давно уничтожены. Похоже, такую четкую позицию артист перенял от своего дедушки, который никогда не боялся унижать россиян и говорил: "Москаль – не человек". Об этом актер рассказал в интервью "Коротко про".

"У меня нет конкретных табу. Мне кажется, здесь больше вопрос к сценарию, сюжету, в каком контексте будет подана история. Для меня важно, чтобы в сценарии не было красных линий, где оправдываются зверства или толерантно относятся к военным преступлениям. Потому что есть мы и наш враг. О каком понимании, примирении, отношениях может вообще идти речь? Это все уже оборвано на веки вечные. На такое никогда бы не согласился", – поделился артист.

Как отметил Иван Блиндар, ему сложно понять, почему наши предки не сохранили в памяти все беды, которые россияне натворили в Украине после Второй Мировой войны. По словам звезды ленты "Я, Победа и Берлин", с тех пор прошло всего 60 лет, а украинцы, к сожалению, уже успели забыть те страшные события.

"Мой дед всю жизнь мне говорил: "Москаль – не человек". Я тогда не понимал. Маленький был, думал, чего он такой злой. Поэтому надо выходить на акции в поддержку пленных, чтить минутой молчания память наших героев. Мы должны это передать всем последующим поколениям. Психика от этого не травмируется, наоборот, ребенок будет понимать, где враг, а где твой род", – отметил знаменитость.

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