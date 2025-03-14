'Очень плохие новости': Анатолич вспомнил последнюю встречу с убитым в Одессе Демьяном Ганулом

Украинский ведущий Анатолий Анатолич отреагировал на гибель активиста Демьяна Ганула, которого застрелили в Одессе. Шоумен поделился, что еще месяц назад они с общественным деятелем встретились за ужином, так что новость о его смерти стала для звезды действительно ужасной.

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Об этом 40-летний ведущий рассказал на личной странице в Instagram. Он отметил, что волонтер долго боролся с пророссийскими силами.

"Только но узнал, что в Одессе застрелен местный активист Демьян Ганул (на фото слева), который боролся с мэром Трухановым и пророссийскими чертами. Месяц назад ужинали вместе в Одессе. Это очень плохие новости", – написал шоумен.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 14 марта, в Приморском районе Одессы застрелили активиста Демьяна Ганула. Обстоятельства преступления устанавливаются следственно-оперативной группой территориального подразделения полиции и криминалистами. Правоохранительные органы квалифицировали событие как умышленное убийство, совершенное по заказу. Расследование содеянного взял под личный контроль министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с Председателем Нацполиции Иваном Выговским. Мне доложили информацию, которую удалось собрать сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием", – сообщил государственный деятель.

Стоит отметить, что Демьян Ганул обращался в Службу безопасности Украины с просьбой о защите в июле 2024 года. Тогда активист отмечал: неоднократно получал угрозы, а в российских ресурсах была "слита" личная информация о его родных и назначена награда до $10 тысяч за нападение на него. В 2023 году общественного деятеля жестоко избили.

Демьян Вадимович Ганул основал и руководил ОО "Уличный фронт", участвовал в революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил. В 2014-2016 был руководителем силового блока Правого Сектора в Одессе.

Активист инициировал демонтаж мемориальных досок и памятников коммунистическим деятелям СССР. До начала полномасштабного вторжения волонтер принимал участие в недопущении концертов артистов-путинистов на территории нашей Родины. Демьян Ганул сопротивлялся "любителям России" и сепаратистам в Украине.

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