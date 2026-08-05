Очень мало актеров зарабатывают такие деньги: названы впечатляющие суммы, которые получают звезды кино и сериалов за одну рабочую смену

Украинский актер Павел Текучев раскрыл впечатляющие доходы звезд кино и сериалов. По его словам, за одну рабочую смену артисты могут заработать 700 долларов (примерно 31 308 гривен), однако эта сумма является верхним пределом, который получают далеко не все.

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Текучев отметил, что в среднем профессиональная деятельность приносит актерам около $300 (13 417 грн). О заработках представителей киноиндустрии он рассказал в проекте "Ранкова кава".

"В среднем актеры в сериалах и кино, хотя это, конечно, разные миры, могут заработать до 500–700 долларов за смену. Это может быть и 200, и 250, и 300. Я говорю в общем, чтобы не называть какие-то конкретные цифры. И вот эти 500–700 долларов – это уже верхний уровень. Очень мало актеров зарабатывают такие деньги. А выше, это вообще единицы", – сказал артист.

Отметим, что Павел Текучев начал развивать актерскую карьеру в 2017 году после окончания университета. Он устроился в Национальный академический театр имени Леси Украинки, где перевоплощался на сцене в совершенно разных персонажей, а впоследствии попробовал свои силы в кино.

Павел Текучев сумел завоевать широкую известность среди украинской аудитории благодаря участию в фильмах "Коп з минулого" и "Нюхач". Позже он присоединился к актерскому составу проектов "Не хочу тебе втрачати", "Ліки від минулого", "Коли ти вийдеш заміж?", "Дрібне пташеня" и других.

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