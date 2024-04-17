О супруге президента Франции решили снять сериал

О жизни первой леди Франции Брижит Макрон снимут кино. Производственная компания Gaumont сообщила, что шестисерийный сериал под названием "Бриджит, свободная женщина" "будет составлен из сборника рассказов" о жене французского президента Эммануэля Макрона.

В первой серии покажут первую встречу пары. ВВС напоминает, что госпожа Макрон впервые встретила своего будущего мужа, когда была учителем в его школе.

Пара вступила в брак в 2007 году, когда Эммануэлю было всего 29 лет, а его учительнице – 54. Она еще некоторое время продолжала преподавать, но бросила работу в 2015 году, когда ее муж начал заниматься политикой. Спустя десять лет, в 2017 году его избрали президентом.

Сценарий нового сериала будет написан французскими писателями Чарльзом Бенедиктом и Оливье Пупоно. У первой леди сообщили, что никак "не связаны с этим проектом, о котором узнали сегодня из печати".

Актерский состав сериала пока не сообщается.

Gaumont – французская киностудия, считающаяся одной из старейших киностудий мира. Однако знаменита она не этим, а своими картинами. Это, например, фильмы Бессона "Леон" и "Пятый элемент". Из известнейших телесериалов студии можно отметить ленты "Горец" и "Люпен".

Также эта компания снимала украинский сериал "Перевозчица" (в 10-серийной картине описываются первые дни полномасштабного вторжения россиян в Украину).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее госпожа Макрон приобщилась к съемкам четвертого сезона популярного сериала от Netflix "Эмили в Париже". 70-летняя женщина появится в одной из серий как камео, то есть в роли самой себя. Первая леди является пылкой фанаткой этого сериала.

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