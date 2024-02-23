Ноги от ушей: 65-летняя Мадонна и 56-летняя Памела Андерсон поразили публику на концерте в Ванкувере. Фото и видео

Две иконы мирового шоубиза, 65-летняя исполнительница Мадонна и 56-летняя модель Памела Андерсон, появились вместе на концерте певицы в Ванкувере, Канада. Их неожиданный дуэт стал одним из самых ярких моментов шоу, а образы звезд активно обсуждают в сети.

Мадонна вышла на сцену в блестящем платье-корсете, оставив свои голые ноги открытыми для публики. Ее энергия и пыл подогревали публику, пока на сцене не появилась неожиданная гостья, окончательно вызвав взрыв восторженных возгласов. Фото на видео появилось в сети.

Памела Андерсон, одетая в черную кофту с горлом, вышла на сцену во время исполнения песни "Vogue". Ее появление вызвало бурные аплодисменты, но звезда не обращала внимания на публику и сразу пошла к подруге, чтобы стать частью ее шоу с оценками.

Две звезды вместе присели на сцене, показывая таблички с цифрами, которыми оценивали моделей. Их дуэт стал настоящим подарком для фанатов, которые с увлечением обсуждают перформанс до сих пор.

После концерта Мадонна поблагодарила Памелу Андерсон за участие в концерте, опубликовав совместные фото в Instagram. "Лучшие ноги в городе", – написала исполнительница, выбрав кадр, где знаменитости скрестили стройные бедра, демонстрируя ноги от ушей.

Тур Мадонны охватит еще несколько городов США, прежде чем команда артистки отправится в Мексику. Там исполнительница даст еще 4 концерта и закончит гастроли к 26 апреля.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мадонна попала в неловкую ситуацию во время своего выступления в Сиэтле, но смогла эффектно выйти из ситуации. На сцене звезду уронили со стула.

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