Николь Кидман сменила прическу после болезненного развода: как выглядит секс-символ 90-х теперь. Фото

Голливудская актриса Николь Кидман, которая недавно пережила развод с музыкантом Китом Урбаном после 19 лет брака, появилась на Неделе моды в Париже в новом образе. 58-летняя звезда фильмов "Великолепная пара" и "Большая маленькая ложь" дебютировала с короткой челкой и обновленным цветом волос, который стал символом ее нового этапа жизни.

Публичный дебют Кидман состоялся 6 октября на показе CHANEL SS26, где актриса, официальный амбассадор бренда, появилась вместе с двумя дочерьми – 17-летней Сандей Роуз и 14-летней Фейт Маргарет – и племянницей Люсией Хоули. Для события прическу создал звездный стилист Адир Абергель, который работает с ней уже много лет.

"Мы взяли за основу стиль начала 1970-х годов – мягкую текстуру, непринужденные движения и культовую французскую небрежность", – объяснил он изданию People.

Сам стилист отметил, что хотел создать для Кидман "свежую, женственную и естественную" прическу, которая отражает ее внутреннюю силу после непростого периода в личной жизни.

Что известно о разводе

58-летнюю Николь Кидман покинул ее муж, 57-летний австралийский кантри-певец Кит Урбан. Пара, которую считали одной из самых крепких в Голливуде, прожила вместе почти два десятилетия. Инсайдеры, приближенные к паре, заявляют, что они разъехались еще в начале лета, а Кидман официально подала на развод только 30 сентября. Урбан уже приобрел новый дом в Нэшвилле, США, оставив совместный семейный особняк.

Актриса пыталась спасти брак, но именно Кит стал инициатором разрыва.

Николь и Кит познакомились в 2005 году, а через полтора года поженились – их свадьба состоялась в Сиднее. У супругов две дочери, младшую из которых родила суррогатная мать. Известно, что в начале брака Урбан проходил лечение от алкогольной и наркотической зависимости, а Кидман тогда поддержала его и помогла вернуться к карьере.

Еще в мае 2025 года супруги появлялись вместе на церемонии ACM Awards, однако, как отмечают западные медиа, последние месяцы они жили отдельно. Сейчас актриса сосредоточена на детях и пытается обеспечить им стабильность, несмотря на личный кризис.

