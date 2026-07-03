Непубличный сын Гвинет Пэлтроу и солиста Coldplay дебютировал как модель и поразил невероятным сходством с отцом: что известно о 20-летнем Мозесе

Сын бывших супругов актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина – 20-летний Мозес Мартин – долгое время старался держаться подальше от внимания общественности, однако теперь начал новую главу в своей жизни. Юноша сделал первый шаг в развитии модельной карьеры и появился в рекламной кампании британского бренда Burberry.

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Как отмечает People, Мозес Мартин принял участие в тематической съемке под названием "Побег в сельскую местность". Соответствующие кадры были опубликованы на официальной странице бренда в Instagram.

Мозес Мартин позировал перед камерой в повседневном, но в то же время стильном образе. Дизайнеры подобрали для начинающего модели синюю поло, белые шорты и клетчатую рубашку, которую завязали на пояс в качестве акцентного элемента. В руках юноша держал большую сумку с фирменным принтом Burberry.

На свежем фото Мозеса Мартина ясно видно, что он вырос как две капли воды похожим на своего звездного отца. Сравнивая фото 20-летнего юноши и Криса Мартина в молодости, можно заметить, что у них почти идентичные черты лица с выразительными скулами, светлые глаза и волнистые русые волосы.

Что известно о сыне знаменитостей

Мозес Мартин появился на свет 8 апреля 2006 года и стал вторым общим ребенком Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина. У него есть старшая сестра Эппл. Несмотря на всемирную известность, бывшая звездная пара старалась подарить сыну и дочери спокойное детство, поэтому держала их подальше от объективов камер папарацци. А вот в более старшем возрасте Эппл Мартин решила выйти из тени и стала часто появляться на публичных мероприятиях, тогда как ее младший брат продолжил избегать лишнего внимания.

Известно, что Мозес Мартин унаследовал от отца любовь к музыке. Он обладает хорошими вокальными навыками и играет на гитаре, что прекрасно демонстрирует в своей альтернативной рок-группе People I've Met.

Юноша почти не ведет свои социальные сети, а более активно появляться на публике со своими знаменитыми родителями начал лишь в прошлом году. Мозес оказался в центре внимания публики, когда поддержал Гвинет Пэлтроу на премьере фильма "Марти Великолепный".

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