Не только 'Киевлянка'. Гарик Кричевский перевел на украинский язык еще один свой хит

Знаменитый украинский музыкант Гарик Кричевский продолжает "украинизировать" свои старые хиты. После успеха "Кияночки" шансонье взялся за шлягер "Мой номер 245". Артист перевел лишь припев композиции, которая теперь зазвучала как "Мій потяг 245", но фаны уже требуют полной версии.

Переведенную песню Кричевский исполнил вместе со своей дочерью Викторией в день ее рождения. 4 февраля девушке исполнилось 27. Именно по случаю праздника именинница и ее звездный отец решили порадовать поклонников обновленной версией всем известного припева. Соответствующее видео было размещено в Instagram.

Напомним, в русскоязычной версии песни в припеве поется: "Мой номер 245, на телогреечке печать, А раньше жил я на Таганке, учил босоту воровать. Мой номер 245, а я домой хочу опять, И часто снится за колючкой мне моя мягкая кровать".

Теперь же "номер" сменился на "потяг", а тюремный вайб песни – на романтический.

"Мій потяг 245. Поля за вікнами летять. А я рахую в небі зорі. І повертаюсь в 25. Мій потяг 245. Пів ночі спогади на сплять. Нехай завжди трамваї Львова мені акордами дзвенять", – спел Кричевский с дочкой, которая, кстати, присоединилась к отцу и во время исполнения украиноязычной "Киевлянки".

Для интернет-пользователей переведенная версия песни стала очередным подтверждением – язык имеет значение. По мнению комментаторов, композиция заиграла совсем другими красками и получила новое настроение.

"Как же круто", "Абсолютно иные ощущения – язык имеет значение, а особенно украинский", "Мое уважение, переслушиваю уже по десятому кругу", "Браво", "Все ваши песни звучат лучше на украинском!" – оставляют эти и многие другие подобные комментарии слушатели.

Напомним, ранее Гарик Кричевский порадовал фанатов украиноязычной версией своего шлягера "Киевляночка". Как известно, с "украинизацией" песни музыканту помогал известный поэт и по совместительству его друг Евгений Рыбчинский. Накануне в сеть слили одну из версий обновленного текста, в которой пелось: "Ой, киянка, ти киянка, ой кияночко! Не повія із Москви, не польська панночка". Впрочем, в конечном варианте "повію з Москви" убрали, а вместо нее артист спел о "фрау з Берліна". Почему – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA также писал, что Кричевский объяснил, почему не пошел защищать Украину на фронт. Артист окончил медицинский институт, поэтому его могли беспроблемно мобилизовать на фронт в качестве боевого медика.

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