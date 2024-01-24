Гарик Кричевский объяснил, почему убрал 'повію з Москви' из своей песни 'Кияночка', и напомнил, что ему 60 лет

Знаменитый украинский музыкант Гарик Кричевский на днях порадовал фанатов украиноязычной версией своего шлягера "Киевляночка". Накануне в сеть слили одну из версий обновленного текста, в которой пелось: "Ой, киянка, ти киянка, ой кияночко! Не повія із Москви, не польська панночка". Впрочем, в конечном варианте "повію з Москви" убрали, а вместо нее артист спел о "фрау з Берліна".

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Как известно, с "украинизацией" песни Кричевскому помогал известный поэт и по совместительству его друг Евгений Рыбчинский. В интервью KP.UA легенда украинского шансона объяснила, почему не оставил первую версию текста.

По мнению Кричевского, хоть в русскоязычной версии встречается слово "шл*ха", в украиноязычной – этого лучше избежать. В том числе и потому, что певцу, как заметил он сам, уже 60 лет, а не 20.

"Женя опубликовал первую версию текста, в котором эта фраза была. Но я сначала не хотел, чтобы в тексте вообще было слово "повія", а тем более из Москвы. "Повія" была в первом тексте. А это уже совсем другая песня из совсем другим посланием. И то, что пел 20-летний человек, резко должно отличаться от того, что поет 60-летний. В этой "Кияночке" все другое – и аранжировка, и послание, и пою я иначе. Поэтому такие слова, как "повія", на мой взгляд, в строку не становятся", – прокомментировал Кричевский.

Он также отметил, что первая версия текста с "повією" попала в сеть случайно. Кричевский заметил, что обычно, когда идет работа над песней, то люди слышат конечный результат, но на этот раз им на глаза попал еще "сырый" материал.

Также шансонье признался, что "Киевлянка" со временем ему надоела. Впрочем, он убежден, что с "Кияночкою" такого не произойдет.

"Я ее еще не пел на концертах ни разу. Но когда пел в студии, когда пел на съемках видео, мне она не надоедала. А это очень хороший знак. Меня полностью устраивает музыкальная составляющая, аранжировка, текст. Мне очень приятно, что" Киевлянка" звучит на украинском. Для меня это абсолютно новая песня. Это не та "Киевлянка", которая надоела и которую я пел, потому что публика требовала. Поэтому буду петь ее с огромным удовольствием, как пел ту "Киевлянку", когда только ее написал ", – поделился Кричевский.

Напомним, ранее музыкальный продюсер Александр Ягольник прокомментировал появление нового варианта известной песни "Киевляночка". В интервью OBOZ.UA он похвалил перевод. Однако отметил, что "вряд ли она будет иметь такой же коммерческий успех, как в 90-х".

Ранее OBOZ.UA также писал, что Кричевский объяснил, почему не пошел защищать Украину на фронт. Артист окончил медицинский институт, поэтому его могли беспроблемно мобилизовать на фронт в качестве боевого медика.

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