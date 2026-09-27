Не сдержал слез из-за низкого балла: финалист Нацотбора на Детское Евровидение 2026 расплакался в прямом эфире. Как его утешали судьи

10-летний Дмитрий Карабет не сдержал слезы во время объявления результатов Национального отбора на Детское Евровидение 2026. Юный исполнитель, выступивший в финале с песней "Мама", получил от профессионального жюри всего 1 балл, из-за чего расплакался прямо на сцене.

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Этот момент произошел во время прямого эфира национального отбора. Сначала ведущий Тимур Мирошниченко объявил все баллы от судей, после чего обратился к участникам, получившим невысокие оценки. Дмитрий к тому моменту уже не скрывал эмоций.

"Поздравляю вас, тех, кто сейчас получил самые высокие баллы. И призываю тех, кто получил невысокие, не расстраиваться. Я понимаю, сейчас это трудно понять, но опять же многие известные, уже взрослые артисты скажут вам, что именно такие моменты закаляют и прокладывают путь к самым высоким вершинам, которые точно впереди. Дмитрий, держись. Это лишь половина результатов", – сказал ведущий.

После этого парня начали поддерживать и члены жюри. Дмитрий Шуров, известный как Pianoбой, напомнил, что окончательный результат еще не сформирован, ведь впереди было голосование зрителей.

"Дима, не расстраивайся, пожалуйста. Это всего лишь оценки жюри. Мы еще ждем оценок от зрителей", – обратился к участнику музыкант.

К словам поддержки присоединилась другая член жюри – певица SKYLERR. Она объяснила Дмитрию, что самая низкая оценка не означает, что жюри считает его выступление худшим.

"И то, что у тебя 1 балл, – это не значит, что это "самый низкий балл". Нет, нам просто нужно выставить рейтинг. У кого-то должна быть такая оценка, но это не означает, что это худшее выступление. Вы все уже победители. Просто мы должны выставить этот рейтинг, и сейчас его должны выставить наши зрители. Один балл – это не означает ничего плохого. А ты очень крутой, у тебя еще все впереди. Ты очень классный, правда! Не переживай, пожалуйста, не расстраивайся", – сказала артистка.

Pianoбой также пояснил, что оценивал финалистов по совокупности различных факторов, а не только по вокальным данным.

"Я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, очень важно, чтобы совпали многие факторы. И вы все фантастические артисты, и вы все мне очень нравитесь. Я ваш преданный поклонник. Но не всегда подходит песня, не всегда подходит номер, не всегда складывается так, как нужно", – отметил он.

Музыкант добавил, что жюри учитывало "песню, номер, вокальные данные, общую энергетику и посыл", когда формировало свой рейтинг.

Тем временем Мирошниченко призвал Дмитрия не сдерживать эмоции, но подчеркнул, что борьба еще не закончена.

"Эмоции – это замечательно. Их нужно выпускать. Это нормально. Это нормальная реакция. Мы не должны держать в себе то, что у нас есть. Да, выпусти их. Все нормально. Но шаг вперед, голову выше, руки вверх. И это только половина результатов. Подожди", – сказал ведущий.

В этот момент другие финалисты также пытались поддержать Дмитрия. Они обнимали парня, что-то ему говорили и пытались утешить. Особенно эмоционально на низкий балл юного исполнителя отреагировала будущая победительница Национального отбора Эрика Колесниченко – девушка расплакалась еще в начале объявления оценок, когда стало известно о результате Дмитрия.

В итоге зрители не смогли существенно изменить позицию Карабета в рейтинге. Парень получил 2 балла. Таким образом, в сумме юный артист набрал 3 балла и остался на последнем месте среди шести финалистов.

Отметим, что Дмитрию Карабету 10 лет, он из Киева. Мальчик с раннего детства занимается музыкой, учится играть на гитаре, занимается танцами и карате.

Победу в Нацотборе одержала Эрика Колесниченко с песней "НЕ колискова". Она получила 5 баллов от жюри и 6 от зрителей. Именно она 24 октября представит Украину на Детском Евровидении 2026 на Мальте.

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