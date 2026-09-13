"Не думал, что услышу Сердючку в оркестре": музыканты из Испании поразили исполнением украинских хитов, прославившихся благодаря Евровидению. Видео
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Мадридский метрополитенский оркестр и хор "Талия" (Talía) исполнили украинские хиты "Евровидения" в необычном симфоническом формате. Испанские музыканты на украинском языке спели "Стефанию" Kalush Orchestra, "Дикі танці" Русланы, "Шум" Go_A и Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки и стали звездами украинских соцсетей.
Особое внимание украинцев привлек именно фрагмент с хитом Сердючки. Хор совершенно серьезно, держа ноты перед собой, исполняет знакомое "зибен, зибен, ай-лю-лю", в то время как оркестр сопровождает песню симфонической музыкой. Видео с этим моментом опубликовали в Threads, и пользователи соцсети не скрывали восторга.
"Никогда не думал, что услышу Сердючку в исполнении оркестра...", – написал один из комментаторов.
Другие украинцы обратили внимание на то, насколько серьезно испанские музыканты подошли к исполнению композиции. "Они так серьезно читают с листочков "зибен, зибен, ай-лю-лю", – пошутила пользовательница.
В других комментариях говорится:
- "Тот тип абсурда, по которому я соскучилась".
- "Я безумно извиняюсь, но это полный роз**б!"
- "Мне надо это поставить на будильник".
- "Это шедевр! А как они все кайфуют от этого!"
Некоторые отдельно отметили реакцию самих исполнителей:
- "Главное, что музыканты и хор получают удовольствие".
- "Видно, что все получают удовольствие от процесса".
Один из пользователей также отметил: "Судя по тому, что я видел в сети, этот оркестр последовательно поддерживает Украину".
Впрочем, выступление, которое сейчас привлекло внимание украинцев, на самом деле было записано еще в феврале 2026 года. Оно состоялось в Национальном музыкальном зале Мадрида в рамках концерта Eurocanción Sinfonica – проекта Grupo Talía, посвященного симфонической обработке известных хитов Евровидения.
Аранжировку украинских композиций создал испанский композитор Алехандро Вивас Пуиг. А исполнением руководила дирижер Сильвия Санс Торре.
Именно она основала Мадридский метрополитенский оркестр в 2011 году. Коллектив входит в состав музыкального объединения Grupo Concertante Talía, в которое также входит хор "Талия".
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