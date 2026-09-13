"Не думал, что услышу Сердючку в оркестре": музыканты из Испании поразили исполнением украинских хитов, прославившихся благодаря Евровидению. Видео

Мадридский метрополитенский оркестр и хор "Талия" (Talía) исполнили украинские хиты "Евровидения" в необычном симфоническом формате. Испанские музыканты на украинском языке спели "Стефанию" Kalush Orchestra, "Дикі танці" Русланы, "Шум" Go_A и Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки и стали звездами украинских соцсетей.

Видео дня

Особое внимание украинцев привлек именно фрагмент с хитом Сердючки. Хор совершенно серьезно, держа ноты перед собой, исполняет знакомое "зибен, зибен, ай-лю-лю", в то время как оркестр сопровождает песню симфонической музыкой. Видео с этим моментом опубликовали в Threads, и пользователи соцсети не скрывали восторга.

"Никогда не думал, что услышу Сердючку в исполнении оркестра...", – написал один из комментаторов.

Другие украинцы обратили внимание на то, насколько серьезно испанские музыканты подошли к исполнению композиции. "Они так серьезно читают с листочков "зибен, зибен, ай-лю-лю", – пошутила пользовательница.

В других комментариях говорится:

"Тот тип абсурда, по которому я соскучилась".

"Я безумно извиняюсь, но это полный роз**б!"

"Мне надо это поставить на будильник".

"Это шедевр! А как они все кайфуют от этого!"

Некоторые отдельно отметили реакцию самих исполнителей:

"Главное, что музыканты и хор получают удовольствие".

"Видно, что все получают удовольствие от процесса".

Один из пользователей также отметил: "Судя по тому, что я видел в сети, этот оркестр последовательно поддерживает Украину".

Впрочем, выступление, которое сейчас привлекло внимание украинцев, на самом деле было записано еще в феврале 2026 года. Оно состоялось в Национальном музыкальном зале Мадрида в рамках концерта Eurocanción Sinfonica – проекта Grupo Talía, посвященного симфонической обработке известных хитов Евровидения.

Аранжировку украинских композиций создал испанский композитор Алехандро Вивас Пуиг. А исполнением руководила дирижер Сильвия Санс Торре.

Именно она основала Мадридский метрополитенский оркестр в 2011 году. Коллектив входит в состав музыкального объединения Grupo Concertante Talía, в которое также входит хор "Талия".

Ранее OBOZ.UA писал, что 12-летняя дочь заслуженной артистки произвела фурор на сцене шоу "Украина имеет талант" своим редким "даром".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!