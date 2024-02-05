Нацотбор-2024. MELOVIN намекнул на фальсификацию результатов и назвал четыре момента, которые его смутили

Популярный украинский певец и участник Национального отбора на Евровидение-2024 MELOVIN, который по результатам судейского и зрительского голосования получил 18 баллов и занял третье место, дал первый комментарий после оглашения победителей. Как можно понять со слов исполнителя, у него есть вопросы относительно корректности подсчета голосов украинцев из-за масштабного сбоя в работе приложения "ДІЯ".

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Константин Бочаров (настоящее имя) не верит, что приложение могло "упасть" из-за перегрузки и рекордного количества посетителей, аргументируя это тем, что хакеры из страны-террористки России пытались "положить" "ДІЮ", но у них, в отличие от украинских еврофанов, не получилось. Своими подозрениями по поводу фальсификации голосов певец поделился в интервью во время "Єдиного марафону", фрагмент из которого обнародовал на личной странице в Instagram.

Кроме того, у артиста возникли вопросы, касающиеся столь большого разрыва между первым и вторым местом по количеству голосов зрителей – почти в семь раз, что является абсолютным рекордом. Также участник Нацотбора смущен баллами от профессионального жюри, дескать, зачем они ставили высокие оценки тем, кого после выступления вживую критиковали.

"Соглашаюсь ли я с голосованием? Оно вызывает много вопросов: "полетела" ДІЯ – это невозможно, ведь туда чуть ли не каждый день пытаются пробраться хакеры оккупанта и зря; разрыв между 1 и 2 местом в 600 000 – вопрос; а еще, кто объяснит голосование жюри, когда тех, кого критиковали, оценили выше всего", – высказал свое мнение MELOVIN.

Более того, певец почти прямо заявил, что Нацотбор якобы был "куплен". Как известно, победительницами, получившими 10 баллов от жюри и 11 от зрителей (более 723 тысяч голосов), стали Jerry Heil и alyona alyona. Последняя является соосновательницей и участницей лейбла ENKO, а ее коллега с ним сотрудничает.

MELOVIN прокомментировал: "Если мы сначала слышали от блогеров в комментариях, что лейбл ENKO предложил оплатить большую часть на Евровидении, чтобы поехать, то сегодня мы это услышали в стенах "Суспільного" от работающих там сотрудников. Спасибо за эту информацию".

Отметим, букмекеры тем временем прогнозируют Украине уверенную победу на международном песенном конкурсе Евровидения-2024. После объявления результатов Нацотбора, согласно которым в Мальме (Швеция) поедут Jerry Heil и alyona alyona, шансы нашей страны выросли с 15% до 16%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что среди жюри едва не разгорелась ссора во время Нацотбора Евровидения-2024 в Украине по поводу песни Teresa & Maria победительниц Jerry Heil и alyona alyona. Судьи переживают, оптимистично ли воспримут другие страны религиозную тематику трека.

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