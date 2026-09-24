Нацотбор на Детское Евровидение 2026: когда и где смотреть финал. Список участников и их песни

Уже в эту субботу, 26 сентября, Украина выберет своего представителя на песенном конкурсе Детское Евровидение 2026. В финале Национального отбора сойдутся шестеро юных артистов, однако только один из них получит заветный билет на большую сцену грандиозного шоу.

Видео дня

Имя победителя, как и в прошлые годы, определится по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). OBOZ.UA расскажет все, что нужно знать о шоу.

Когда и где смотреть

Финал национального отбора на Детское Евровидение 2026 начнется 26 сентября в 19:00. Трансляцию можно будет посмотреть на различных платформах "Суспільного Мовлення":

телеканале и сайте "Суспільне Культура";

сайте junior.eurovision.ua;

YouTube-канале "Євробачення Україна".

Решающий этап шоу будет доступен в переводе на язык жестов на официальном сайте "Суспільне Дитяче Євробачення". За воссоздание песен будут отвечать Лада Соколюк, Анфиса Худашова и Александр Рудик, а за диалоги – Татьяна Журкова.

Список участников

В этом году конкурсные песни для шестерки финалистов Национального отбора на Детское Евровидение создавали музыкальный продюсер шоу Светлана Тарабарова и автор песен alyona alyona. Свои музыкальные работы юные артисты представят в следующем порядке:

1. Анастасия Пошедина – "Крила"

9-летняя певица из Харькова исполнит песню, посвященную талантливым детям, которые стремятся открывать мир, воплощать мечты и идти своим путем, не забывая о родном доме.

2. Роман Дорошенко – Say Hello

Двенадцатилетний исполнитель родом из Киева, который сейчас проживает в городе Яготин, представит композицию-манифест, которая служит поддержкой всем подросткам, которые сталкиваются с буллингом.

3. Эрика Колесниченко – "НЕ колискова"

11-летняя певица из Белой Церкви выйдет на сцену финала Национального отбора с треком о пробуждении и вере в себя. Песня рассказывает, что жизнь далеко не всегда бывает сказкой, поэтому, если хочешь осуществить свои мечты, нужно действовать.

4. Дмитрий Карабет – "Мамо"

Десятилетний киевлянин выступит с треком-благодарностью всем украинским матерям, которые даже в самые тяжелые времена защищают своих детей, дарят им чувство любви, безопасности и надежды.

5. Марко Сердинский – "Гори"

12-летний певец из Ивано-Франковска исполнит композицию, которая рассказывает о том, как каждый ребенок ищет защиты в то время, когда жизнь стала такой хрупкой и каждый день может оказаться последним. Горы в песне стали олицетворением места силы, дарящего тишину и веру в чудо.

6. Злата Солоненко – Who am I

11-летняя уроженка Винницкой области в своей конкурсной работе расскажет о поиске себя в мире, где время быстротечно, люди жестоки, вокруг шумно, а планета просто сходит с ума.

Как проголосовать за фаворита

Для финалистов Национального отбора на Детское Евровидение 2026 поддержка зрителей как никогда важна, ведь половина их успеха зависит именно от них. Непосредственно во время эфира будут объявлены баллы от членов профессионального жюри, в состав которого вошли музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой), певица SKYLERR и радиоведущая Анна Свиридова, а вот зрители голосуют в два этапа.

Первая фаза онлайн-голосования зрителей началась в 10:00 24 сентября в приложении "Дія". Принять участие в этом этапе могут все желающие возрастом от 14 лет. Для этого необходимо зайти в раздел "Сервисы" в приложении "Дія", выбрать "Опрос" и отдать голос за одного из шести финалистов. Такая возможность будет доступна до 10:00 26 сентября.

Второй этап начнется уже во время трансляции финала национального отбора на Детское Евровидение 2026. Опрос откроется в приложении "Дія" перед выступлением первого участника и завершится после выхода на сцену последнего. О начале и завершении голосования зрителям сообщат ведущие шоу, которыми стали комментатор Тимур Мирошниченко, ведущая видеоблога "Євробачення Україна" Анна Тулева и представительница Украины на Детском Евровидении-2023 Анастасия Димид.

Отметим, что Детское Евровидение 2026 состоится 24 октября на Мальте. Право на организацию конкурса перешло к этой стране после того, как Франция отказалась это сделать, несмотря на победу своей представительницы в 2025 году.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что 11-летняя звезда украинской сцены Мария Свиязова, которая в 2025 году стала финалисткой национального отбора на Детское Евровидение, сбежала в Москву, а ее мать облила грязью Украину.

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