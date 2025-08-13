'Настоящее семейное счастье': новый 'секс-символ' Украины Вадим Яценко очаровал сеть фото с женой-красавицей на отдыхе

Новый любимец украинской публики, главный хормейстер Львовской национальной оперы и руководитель хора "Гомін" Вадим Яценко, который стал популярным после вирусного исполнения песни Степана Гиги "Цей сон" в TikTok, очаровал сеть романтическими кадрами с женой. Перед всеукраинским туром артист отправился на отдых, чтобы с новыми силами продолжить работу.

Видео дня

Музыкант поделился фотографиями и видео в Instagram, признавшись, что публикует их с опозданием: "Лучше поздно чем никогда... Наш короткий отдых перед бешеным концертным сезоном..." Как оказалось, пара провела время в живописных украинских Карпатах, наслаждаясь тишиной гор и возможностью побыть наедине.

В комментариях под публикацией поклонники засыпали артиста теплыми словами и комплиментами:

Вы замечательные! И жена у вас невероятная".

"Вы замечательные, счастья вам безграничного, оно вам очень к лицу".

"Вы прекрасны!"

"Горжусь, что у нашей молодежи такие кумиры, что молодежь стоит в очереди для фото с человеком, который популяризирует украинскую песню".

"Настоящее семейное счастье!"

В интервью OBOZ.UA Яценко рассказал, что со своей женой, певицей Настей Рябошапкой, знаком еще со школы: "Мы учились вместе еще с восьмого класса, потом вместе поступили в консерваторию. Поэтому, по сути, я уже больше жизни прожил с Настей, чем без нее. Нашему малышу – шесть лет. И это лучшее, что я сделал пока в своей жизни. Максим уже понемногу интересуется музыкой, играет на фортепиано – увидим, возможно, тоже пойдет в музыкальную десятилетку, но львовскую (Вадим Яценко и его жена закончили столичную музыкальную школу им. – Ред.)".

После громкого выступления хора "Гомін" и более 10 миллионов просмотров в TikTok музыканту начали пророчить звание нового украинского секс-символа. Даже организаторы премии "Золотой лифон" в соцсетях интригующе намекнули на его шансы: "Девочки, голосуем в этом году или и так все понятно?" Напомним, в прошлом году самым сексуальным украинским художником по версии этой премии стал звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский.

Несмотря на волну популярности, которая накрыла Яценко, в семье звездного хормейстера царит спокойствие. По словам артиста, и он, и любимая хорошо понимают, как работает внимание публики, ведь оба из художественной среды: "Ревнует ли жена меня из-за той бешеной популярности, которая накрыла? И я, и Настя сталкиваемся с вниманием. Она так же имеет много подписчиков в соцсетях. И ее популярность в соцсетях, откровенно говоря, началась еще раньше, чем моя".

Музыкант уверен, что секрет их крепких отношений – в доверии и взаимоуважении: "Есть вещи, на которые ты не можешь повлиять. Например, сообщения от поклонников в соцсетях. К этому надо относиться спокойно, потому что ты не можешь контролировать, что пишут другие".

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит дом звезды хора "Гомін" Вадима Яценко и каким харизматичный дирижер был в детстве. Он начал петь еще до того, как заговорил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!